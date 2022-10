Divadlo Inspirace présente le drame Cracking in two | Prague 1 | Nouvelles

Le célèbre dramaturge français de Roumanie Eugéne Ionesco est surtout connu pour sa pièce légendaire The Bald Singer. Cependant, son répertoire comprend également un certain nombre d’œuvres moins connues, comme la pièce en un acte Breaking in Two, que Divadlo Inspirace a sélectionnée pour le début de la saison théâtrale.

Le drame concerne deux personnes qui vivent ensemble depuis longtemps dans un petit appartement et, assez logiquement, cela pourrait les rendre nerveux, mais pour diverses raisons, ils ne peuvent pas quitter l’appartement.Bien sûr, il y a des tensions et des frictions entre , et c’était un test de leur relation, mais il y a aussi eu des moments où ils ont trouvé leur chemin l’un avec l’autre ou quand ils sont retournés là où leur relation avait commencé », a déclaré Jan Večeřa – l’acteur Divadla Inspirace.

Comme son nom l’indique, le jeu est principalement basé sur une paire de personnages. Un grand défi attend les acteurs Jan Večera et Lumíra Přichystalová, car Eugéne Ionesco est célèbre pour ses dialogues trash, qui souvent n’ont même pas de sens.

« Quand j’ai vu les sous-titres pour la première fois, j’ai eu vraiment peur, parce que je n’ai jamais étudié autant de sous-titres de ma vie et j’ai eu une certaine expérience d’acteur, donc j’ai eu peur et j’ai vraiment pensé que nous allions n’apprends jamais. c’est dans la vie. dit Lumíra Přichystalová – actrice du Théâtre Inspirace.

Alors la question se pose de savoir pourquoi le théâtre a choisi un écrivain aussi exigeant et à l’époque si provocateur.

« Parce que c’est mignon et drôle d’une manière discrète. Drôle intelligent, drôle ludique. J’ai consulté mon professeur, M. Jan Hančil, qui est impliqué dans la dramaturgie du spectacle. J’ai besoin d’un jeu très simple. casting ou pour un casting très simple, et il m’a recommandé Třeštění ve dvo », a déclaré Jan Večeřa – un acteur de Divadla Inspirace.

L’étude de la pièce a pris environ trois mois, la partie la plus difficile a été d’étudier et de comprendre le texte. En fin de compte, la seule solution était d’essayer et de découvrir la magie et les pièges du drame absurde lui-même.

« Nous avons même essayé de nous disputer. Alors nous avons commencé à nous chamailler et progressivement, en douceur, nous sommes ensuite passés au texte pour nous exciter. Même les répétitions elles-mêmes étaient assez riches », explique Lumíra Přichystalová – actrice du Théâtre Inspirace.

En fin de compte, tout le travail acharné a porté ses fruits et la première du jeu a été un succès. Le public peut ramener à la maison une expérience inhabituellement absurde de la nuit culturelle, que chacun de nous a beaucoup vécue, mais quand vous la voyez chez d’autres personnes, c’est d’autant plus amusant.