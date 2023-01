Des émeutes éclatent sur les Champs-Élysées après la victoire du Maroc

Dommage 11 décembre 2022

Une foule de 20 000 personnes, principalement des Marocains, s’est rassemblée sur les Champs-Élysées à Paris samedi soir après que le Maroc a battu le Portugal 1-0 en Coupe du monde. La foule a commencé à détruire des magasins et des voitures garées, des feux d’artifice et des canons ont explosé, la police a déployé un millier d’agents et des gaz lacrymogènes. 80 personnes ont été arrêtées, ont rapporté les médias français aujourd’hui.

Le siège de la police de Paris est fixé pour samedi lorsque deux matchs redoutés de la Coupe du monde auront lieu, le Maroc affrontant le Portugal, puis la France affrontant l’Angleterre. Au coup de sifflet final du premier match vers 18 heures, des milliers de supporters du Maroc, premier pays africain à atteindre ce stade de la compétition, étaient déjà dans les rues de la capitale, comme partout ailleurs en France.

Et la France dans tout ça … privée dès champ élysée pour exprimer sa victoire hier soir !!! pic.twitter.com/5Oyot5MjjV — applaudir (@natypatou)

11 décembre 2022

Tirs de mortier d’artifice et gaz lacrymogène sur les Champs-Élysées. #MARPOR https://t.co/ARI3yiy6l2 pic.twitter.com/HyWWYrNcqc — Clément Lanot (@ClementLanot)

10 décembre 2022

Des violences éclatent alors sur les Champs-Élysées, la foule lançant des feux d’artifice et des canons sur les forces de l’ordre. Plusieurs boutiques de luxe ont été vandalisées. Au moins 74 personnes ont été arrêtées. L’opération de sécurité était toujours en cours à minuit.