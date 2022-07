Des éléphants seront déplacés du zoo de Stí vers une installation captive en France

Après le déménagement, Delhi échangera des promenades ordinaires au zoo avec les vastes prairies d’Elephant Haven – European Elephant Sanctuary (EHEES) d’une superficie de 28 hectares, ce qui est comparable à la superficie totale du zoo stí. De plus, le centre en France est spécialisé dans les éléphantes femelles en captivité, qui pour diverses raisons ne peuvent pas être incluses dans la reproduction et la captivité dans les programmes européens ex-situ.

La maison des éléphants du zoo de Stí ne sera plus utilisée pour le plus grand mammifère terrestre, à l’avenir, après la reconstruction, elle pourrait appartenir à l’orang-outan de Bornéo et à d’autres espèces de faune asiatique en voie de disparition. « Je suis convaincu que nous réussirons à établir une exposition fonctionnelle et un élevage pérenne qui feront la fierté du zoo de Stí nad Labem et un exemple pour d’autres installations d’élevage », a déclaré la directrice du zoo, Ilona Pšenková. Il y a encore une femelle orang-outan, Nyuninka, au zoo, mais elle devrait être transférée dans un zoo en Norvège dans un proche avenir. La belle dame a récemment déménagé en Allemagne. Même pour les orangs-outans, leur lieu de résidence actuel n’offre pas des conditions de vie de qualité. Le zoo n’a pas renoncé à l’élevage et attend avec impatience le retour de l’espèce populaire à Stí nad Labem.