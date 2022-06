Décomposition au PSG ? Neymar, cible de la colère des fans, Messi et Mbappe veulent partir

Le PSG confiant et ambitieux a reçu un coup dur il y a deux semaines après que son rêve de gloire en Ligue des champions se soit terminé par une sortie de la Ligue des champions avec le Real Madrid. La direction serait également apathique, notamment le patron Nasir Al-Chelafi, le directeur sportif Leonard et l’entraîneur Mauritius Pochettin.

On dit depuis longtemps que le tireur Mbappé quittera le club cet été après l’expiration de son contrat, qui devrait se diriger vers le Real Madrid. Messi envisagerait un retour à Barcelone, et même Neymar, qui est venu au club depuis la capitale française il y a cinq ans pour 222 millions d’euros (plus de 5,5 milliards de couronnes), ne restera pas sans engagement. . Le Daily Mail anglais a rapporté que des clubs mobiles de Premier League – notamment Manchester City et Newcastle – ont manifesté leur intérêt pour le dribble du joueur de 30 ans.