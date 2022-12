De moyen à supérieur. Le gardien Pasveer regardera la Coupe du monde pour la première fois à l’âge de 39 ans

Le gardien néerlandais négligé Remko Pasveer est au sommet de sa carrière à l’âge de 39 ans. Il a passé toute sa carrière à jouer dans de petits clubs néerlandais ou à jouer le rôle de deuxième ou troisième gardien de but. Vers la fin de sa carrière, il a percé par hasard à l’Ajax et a pu tirer le meilleur parti de son opportunité.

Il y a quelques années, le gardien néerlandais ne s’attendait peut-être pas à regarder la Coupe du monde. Bien que les Pays-Bas participent régulièrement à la Coupe du monde, Pasveer n’a jamais fait partie de l’équipe des Oranjes. Il n’a commencé sa première équipe nationale que cette saison et, à 38 ans, il est le deuxième joueur le plus âgé à avoir jamais joué pour l’équipe nationale des Pays-Bas.

Pasveer a commencé à jouer au football adulte dans son Enschede natal. Il n’est que le troisième gardien de but de l’équipe de Twente et n’est entré en jeu que quelques fois. Après avoir rejoint le club Heracles Almelo, il a réussi à s’imposer au poste de numéro un après plusieurs années.

Ses performances lui ont valu un transfert au PSV, mais il n’est allé à Eindhoven que pour remplacer Jeroen Zoet. Bien qu’il n’ait pas beaucoup attrapé, il a remporté le titre néerlandais avec le PSV.

En 2017, à l’âge de 33 ans, Pasveer est transféré au Vitesse Arnhem, où il devient immédiatement le gardien numéro un et même le capitaine. Au cours des dernières années de sa carrière, il a déménagé à l’Ajax Amsterdam, où il était censé être le troisième gardien de but. Pasveer considère l’engagement à l’Ajax davantage comme une récompense pour sa carrière et ne compte pas sur le fait qu’il en attrapera trop.

Par coïncidence, au début de ses fiançailles en 2021, elle a décroché la première place. Le joueur numéro un était clair pour l’Ajax avant qu’Andre Onana ne soit suspendu pour douze mois en raison d’un test antidopage positif. Maarten Stekelenburg devait le remplacer, mais il s’est blessé et l’Ajax n’avait plus que Pasveer.

Pasveer n’a pas été intimidé par l’opportunité et a brillamment performé. En Ligue des champions, il a pu égaler Haaland et aider l’Ajax à gagner 4-0 contre Dortmund. Grâce à son apparence, il est resté à la première place jusqu’à présent.

L’entraîneur de l’équipe nationale Louis van Gaal ne pouvait pas non plus ignorer sa bonne forme. Pasveer a attrapé son premier international en septembre de cette année contre la Pologne et a marqué immédiatement. Il a également battu la Belgique lors du prochain match de la Ligue des Nations.

À 39 ans, Pasveer a même été nominé pour la Coupe du monde. Et très probablement, il remportera également le titre. Les concurrents de Pasveer sont Justin Bijlow de Feyenoord et Andries Noppert de Heerenveen.

Nous saurons si Remko Pasveer sera dans les buts le 21 novembre, lorsque les Pays-Bas affronteront le Sénégal.

TN.cz Miroslav Hakl