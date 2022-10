De faux comptes chinois et russes tentent de « détruire les Tchèques », selon Meta

Kateřina Procházková

Compagnie Meta a récemment dévoilé deux opérations majeures de désinformation de Russie et de Chine. Le premier, plus vaste et initié par des sources russes, se concentre sur des pays européens comme l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Ukraine ou le Royaume-Uni. Il diffuse principalement des récits anti-ukrainiens et pro-russes sur de faux comptes ou sites Web Facebook et Instagram.

Ils sont bloqués par Meta en raison de ce qu’on appelle le «comportement inauthentique coordonné» (CIB). Selon les estimations, le coût de la campagne des initiateurs était de plus de 105 000 dollars. Les journalistes de la télévision publique allemande ont été les premiers à signaler des comptes suspects sur les réseaux sociaux ZDF.

Désinformateur chinois : « Bohême à Bohême ! »

Plus petite, mais plus ciblée, est l’opération, visant la République tchèque et les États-Unis à partir de fin juillet 2022 et originaire de la RPC. Il s’agissait de 81 faux comptes Facebook, de deux sites Internet, de comptes Twitter et Instagram. Il est en outre divisé en quatre groupes consacrés à la République tchèque, aux Tchèques et aux récits prospectifs « tchèques ».

L’un des groupes, lié à un compte FB appelé « Retour de la République tchèque à la République tchèque !!! », fait également la promotion de pétitions anti-gouvernementales et d’autres activités. Deuxième « Chine » pétition contre le gouvernement de Petr Fiala il est toujours actif et a été signé par plus de 230 personnes sur petition.com. Sur le site Internet pétition électronique seulement onze. Le point 4 est intéressant, qui en plus des termes purement tchèques, aborde également le sujet de la politique étrangère :

4.) être prudent dans l’exercice des activités diplomatiques afin que la reprise économique ne soit pas entravée. Par exemple, veillez à ce que l’aide en armement à l’Ukraine ne provoque pas de représailles énergétiques de la Russie, car les livraisons d’armes n’apportent pas la paix. Il est également important d’empêcher l’abandon par la Chine de l’initiative 16+1 afin de ne pas déclencher de représailles économiques de la part de la Chine, car nous ne pouvons pas contenir la colère de deux grandes puissances en même temps.

Tous les récits mentionnés plus tard ont diffusé des récits anti-ukrainiens et pro-Pékin, critiquant les politiques gouvernementales et appelant à des troubles en raison de la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation. Fait intéressant, tous ces faux comptes ciblent un public tchèque et sont publiés depuis la Chine la nuit, c’est-à-dire pendant la journée en Europe.

Coopération Russie-Chine

La coopération entre Moscou et Pékin et le chevauchement de certains sujets partagés par de faux comptes ne peuvent être ignorés. Par exemple, dans le rapport de la société Meta, le sujet d’un biolaboratoire américain en Ukraine est apparu, dont le texte provenait à l’origine du site Web du ministère russe de la Défense et a été massivement diffusé par de faux comptes chinois. Nous avons écrit sur des thèmes communs de la propagande chinoise et russe, y compris la menace biologique de l’Ukraine, dans l’article d’avril La « nazification » ukrainienne dans la salle d’information chinoise.

Les faux comptes chinois ont également répondu positivement aux articles sur les plateformes tchèques telles que Presse gratuite tchèque qui Tadesco.comd’où ils ont initialement pris le relais, par exemple « Article » russe (de Russia Today) par le nom « Du Kosovo à Taïwan ». Il a parlé des conspirations du Kosovo, des États-Unis, de l’OTAN, de Taïwan, de l’armée, de la CIA et de l’Ukraine contre la Serbie, l’Iran, la Biélorussie, la Russie, la Syrie et, bien sûr, la Chine. Seuls Soros et la télévision tchèque manquaient à l’appel. Bien sûr, on dit que rien n’est un hasard :

Bien sûr, ce n’est peut-être qu’une autre coïncidence si la visite d’un haut responsable du gouvernement américain à Taiwan, malgré les souhaits résolus de Pékin, intervient dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine. Outre la Russie, l’ordre mondial dominé par l’Occident en Ukraine l’a également influencé. Déclencher un conflit déstabilisant en Chine en utilisant Taïwan servirait les intérêts concurrents de Washington.

