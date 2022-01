David Sassoli et le cardinal Zuppi célébreront des funérailles à Rome

David Sassoli et Matteo Maria Zuppi (photo de l’archidiocèse de Bologne)

jeLe cardinal Matteo de Zuppi, un ami du lycée de Virgilio, suit par téléphone ces terribles journées de janvier et ces dernières nuits: célébrera les funérailles de David Sassoli vendredi dans la capitale: 12 heures dans l’église de Santa Maria degli Angeli sur la Piazza della Repubblica. Programme d’études Romano Professeur d’olives et d’Europe. Giulio, son fils inscrit à l’université de Bologne, qui choisit une maison dans la banlieue de la première classe ouvrière. Dentiste sur via Indipendenza, à côté de l’Arena del Sole. Trattoria Tony est entré via Augusto Righi, le monsieur de Bologne, propriétaire des fans. Stefano Manservisi, chef de cabinet de Prodi e Monti à Bruxelles, retraité entre Bologne et la Belgique, il ne peut pas se perdre, il faut l’enregistrer. Alberto Melloni et la Fondation Giuseppe Dossetti pour les sciences religieuses, Giuseppe Alberigo, Programme d’études Paolo. Matteo Lepore, qui a demandé l’avis de son ami habituel avant de le parrainer à la Festa dell’Unit. Lorenzo Sassoli de Bianchi, quand il a juré que nous n’avions rien à faire, ils se sont vus, unis dans d’anciennes origines de Sassuolo, l’homme d’affaires a réprimandé : Maintenant, arrête de mettre ton nom sous ma photo dans les journaux. Enfin, une campagne pour Patrick Zaki, qui l’a pleuré sans jamais le rencontrer : En deux ans – écrit l’étudiant égyptien sur Twitter – il n’a manqué aucune occasion de parler de moi et de demander la libération immédiate de tous les prisonniers d’opinion. Et les Collines, une fenêtre pour les voir. Des fils de décennies, toujours retrouvés.





Emilia est dans David Sassoli Il y a les parfums Bologna et Emilia chez David Sassoli. Quant à un autre président, Carlo Azeglio Ciampi, qui est ici marié à Franca Pilla de Reggio : le chef de l’État aime autant que lui le journaliste toscan de la RAI, même s’il a un accent romain à la Zuppi. Sa femme demanda : Et Romano et Flavia à Bologne ? Avec Sassoli président du Parlement européen, sous l’arcade, on rigole et on jongle avec les autres présidents. Une rencontre accidentelle avec Pier Ferdinando Casini s’est terminée par une fausse querelle de football contre la Fiorentina et Bologne. À propos de qui parle mieux ou moins bien l’anglais et le français.

Relation spéciale avec les cardinaux Sassoli à Bologne comme s’il marchait toujours le nez et les yeux en l’air. A voir, à trouver. Le dentiste le cherchait près de la gare, à l’Université, sur la Piazza Maggiore. Il a déjeuné et dîné en plein air avec Alessandra, Livia, Giulio. Souvent juste lui et sa femme. Livia a fait des études scientifiques, l’historien Giulio. Si je n’étais pas prêtre, j’étudiais l’astrophysique, lui dit Zuppi. Et j’aurai une grande famille. Ils glissent entre science, humanisme, foi. Un ancien élève de Virgile, la bourgeoisie romaine, comme le plus grand Andrea Ricciardi, sessantottino le fondateur de la Communauté de Sant’Egidio qui les maintient connectés pour toujours. Zuppi a un an de plus – dit Sassoli – il est célèbre parce qu’il fait partie d’un groupe qui travaille dans les banlieues, avec les pauvres. Je pense que l’expérience est aussi fondamentale dans sa vocation. Il était mince, avec le sac de Tolfa en bandoulière, un gros pull bordeaux à la place de son manteau. C’était un garçon souriant et je l’ai toujours trouvé souriant. Il indique aussi physiquement le bonheur de rencontrer des gens.

Zuppi et Study Program : deux références de Bologne et des environs Zuppi et le programme d’études sont les piliers de chaque visite. Sassoli les avait vus à Bologne pour la dernière fois en septembre, pour le G20 Faith, accueilli par le professeur Alberto Melloni de la Fondation pour la science des religions. Le premier Bologne pour Sassoli était Dossetti, Monte Sole, les moines et les nonnes. Une foi qui rayonne en politique. Catholique de gauche. Tout a commencé. L conclut par une visite à Marzabotto en 2019 (l’Italie démocratique est née d’un point de douleur maximale), puis cet été au camp de Fossoli avec Ursula von der Leyen.

Souvenirs de la ville Il nous a enseigné l’idée d’une politique honnête et respectable, rappelle le maire Matteo Lepore. Et le président Stefano Bonaccini : Il a le peuple, les droits et l’hospitalité européens comme étoiles directrices. Il est capable de réunir deux qualités difficiles à égaler en politique : le calme et la fermeté de principe, respecte le programme d’études. Sassoli était venu de Bologne lorsqu’à une table du ghetto juif de Rome, il annonça à un journaliste avec qui il était depuis quarante ans : Je fais de la politique. Il éclata de rire, puis partit comme d’habitude très sérieusement. Les femmes le regardent toujours, il ne regarde qu’Alessandra, à Rai elles soupirent, les amis se réjouissent. L’un, menant à une excellente interview avec Franca Valeri, donne une idée de la grande actrice à 87 ans redécouvrant le Milanais : Ce qui est beau? . Forte accolade. Que ce soit une année animée, a-t-il dit au revoir le 31 décembre. Du lit.