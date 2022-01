Cucuteño Juan Alcides Espinal prend la tête de la Vuelta al Táchira

Belle journée cycliste colombienne vécue sur les routes vénézuéliennes. Le cycliste national Marco Suesca, de l’équipe Idea-Indeportes Antioquia, gagner la quatrième étape La 57e édition de la Vuelta al Táchira avec un parcours de 104,6 kilomètres qui s’est disputée ce mercredi entre des villes vénézuéliennes en Lagunilla et Mérida.

Les coccinelles montent aussi sur le podium de Kevin Cano du groupe Idea-Indeportes d’Antioquia et Didier Mercan de l’escuadra Toy Drone Hopper-Androni, deuxième et troisième chaque. Le temps gagnant est 2 heures, 45 minutes et 27 secondes (37,93 Km/heure) dans l’étape qui se termine par l’ascension.

Et ce fut une journée ronde, bon cucuteño Juan Alcides Espinel, de l’équipe JB – Power Shoes – Zulia Rice prendre le leadership 38 deuxième course du local Xavier Antonio Quevedo, QUI perdre l’avantage après deux étapes.

19 ans ont passé pour que la Colombie obtienne podium complet sur l’étape Vuelta al Táchira. En 57 éditions, le coureur colombien a réussi 23 fois font 1,2,3 en fractions dans les pays voisins.

Le dernier est 15 janvier 2003 et à cette occasion, ceux qui ont réussi cet exploit étaient Rúber Marín, Federico Muñoz et Freddy González.

L’édition 1966 de « La Grande de América » ​​a vu le spectacle colombien

Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez a réussi à répéter le podium trois fois six fois pour la Colombie. Il l’a fait avec ses compatriotes; lvaro Pachón, Alfonso Pérez, Glicerio Penagos, Luis Emilio Vélez et Víctor Manuel Leguizamón, qui a accompagné l’un des plus grands cyclistes nationaux de tous les temps lors de la cérémonie d’étape.

Dans le top 15 du classement général se trouve sept coureurs colombiens qui se battront pour le titre de la course dans les étapes montagneuses qui nous attendent.

Ce jeudi 19, la cinquième étape aura lieu, la première étape de haute montagne de 101,4 kilomètres commence dans la ville de La Tendida et se termine à La Grita, où les grimpeurs et les candidats aux plus grands honneurs de la compétition commenceront à mesurer leur force.

En revanche, et poursuivant la journée sur un « cheval d’acier », ce mercredi l’équipe allemande Bora-Hansgrohe annonce son projet pour la saison 2022. Dans l’attribution des courses, la sélection des leaders et les objectifs pour la nouvelle saison, les pilotes colombiens Sergio Higuita a été choisi comme chef d’équipe à la Vuelta a Espaa en août.

Les monstres, qui devaient commencer la saison à Vuelta a San Juan, vont maintenant commencer le calendrier du championnat national sur l’épreuve sur route. Puis il embarquera pour un voyage en Europe, où il commencera ses préparatifs en mars à Strade Bianchi.

Avant sa participation à la manche ibérique du 19 août au 11 septembre, le coureur d’Antioquia inclura dans son programme de courses ; cette Volta a Catalunya (21-27 mars), Basque Country Tour (4-9 avril), Amstel Gold Race (10 avril), Flecha Wallona (20 avril), Liège-Bastogne-Liège (24 avril).

Le Teutonic Squad a également dévoilé ceux qui affronteront les classiques, le Giro et le Tour. Pour Corsa Rosa, ils voyageront sans sprinteurs et avec leurs grands spécialistes du tourisme : Jay Hindley, Wilco Kelderman et Emanuel Buchmann.

Lorsque dans le Tour de France le leader est Aleksandr Vlasov et ils auront le sprinter Sam Bennett, dans les classiques ils parieront sur Nils Politt et Maximilian Schachmann.

