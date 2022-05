CS: Schweizer Bank et Gupta maintenant devant le tribunal après d’âpres négociations]

L’audience entre le magnat de l’acier et la banque suisse débute mardi à Londres. L’enjeu est une grande partie de l’empire métallurgique Gupta, qui est lourdement endetté envers le Credit Suisse et pourrait être fermé.

Les négociations pour une restructuration plus large de la dette au Royaume-Uni et aux États-Unis ont maintenant échoué, selon une personne proche du dossier. Le procès à Londres devrait durer deux jours et pourrait se dérouler à huis clos.

La banque est devenue l’un des principaux créanciers de la société Gupta par l’intermédiaire d’un groupe de fonds de financement de la chaîne d’approvisionnement. Ce fonds a acheté un prêt de Greensill Capital à GFG. Lorsque le Credit Suisse s’est inquiété de sa valorisation, il a gelé les fonds l’année dernière et Greensill a immédiatement sombré dans la faillite.

Depuis, la banque tente de récupérer le plus de fonds possible pour ses clients. L’année dernière, il a déposé plusieurs demandes de liquidation contre la société GFG. Cependant, les Gupta ont eu plus de temps à plusieurs reprises pour rechercher de nouvelles sources de financement.

Le Financial Times a d’abord rendu compte de l’état des pourparlers. Le Credit Suisse s’est refusé à tout commentaire.

Bien que Gupta ait pu faire certaines choses, la majeure partie de la restructuration est toujours en suspens après plus d’un an. Cela est dû, par exemple, aux préoccupations concernant les pratiques de financement antérieures de GFG. Cela est devenu encore plus important après l’effondrement de Greensill, après qu’il a été révélé que la plupart des prêts sur facture de la société à Gupta étaient basés sur des estimations plutôt que sur des ventes réelles.

Une divulgation plus poussée a révélé un manque de fonds propres, qui a été utilisé pour garantir des acquisitions majeures. Quatre banques ont mis fin à leur coopération avec la société de négoce de matières premières Gupta en 2016 après avoir allégué que les documents utilisés pour garantir le financement posaient problème.

Pendant ce temps, Gupta a cédé d’importants actifs pour satisfaire d’autres créanciers. L’effondrement de Greensill a drainé un fonds de roulement vital et contraint les Gupta à vendre deux aciéries en France. La société de capital-investissement American Industrial Partners a également repris une fonderie d’aluminium à Dunkerque, en France, après qu’elle ne pouvait plus payer ses dettes.

(Bloomberg)