CR – France 65:63, Le frisson continue ! Basketteur junior en finale du CE

« Une performance célèbre », a déclaré Ptáčková et a salué l’agilité des joueurs. « Les deux derniers matchs, nous avons joué en dessous de nos moyens, mais aujourd’hui, nous avons tout donné. Même quand on était en crise et qu’on perdait six ou huit points, ça n’allait pas très bien, mais l’équipe a rebondi. Un grand merci aux joueurs, comment ils se sont battus. Vous pouvez voir dans les statistiques que nous sommes meilleurs », a déclaré l’entraîneur qui dirige également l’équipe féminine senior de basket-ball.