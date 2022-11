C’est aussi pourquoi les opposants politiques de Macron veulent parler du tour de scrutin en cours. Et c’était Jean-Luc Mélenchon, un homme politique radical de gauche qui ne s’est pas qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle. Dans cinq ans, en raison de son âge, il ne sera plus le candidat du parti, mais aux élections législatives son mouvement Don’t Give Up France enregistrera un succès retentissant.

On peut critiquer Mlenchon de plusieurs points de vue, mais le fait est qu’il était un excellent orateur et qu’il avait un large public derrière lui, ce qui a conduit à une campagne de contacts très efficace. Les Sla mlenchonis témoignent à leur époque qu’ils étaient plus capables d’action que les autres, explique un politologue de la faculté des sciences sociales de l’université Charles.

Pour l’écosocialiste de 70 ans, qui prône la sortie de l’Otan et le passage aux énergies vertes, c’est le moment de mobiliser son électorat. Paprov peut arriver que son bloc ait gagné. Et si je gagne, je deviendrai Premier ministre, pensait Perrotino. Notez qu’en France, les députés sont élus par un système de vote (similaire à notre sentoi) et actuellement les candidats ne sont qu’en formation.

En France, dans le passé, il y avait une situation où le président et le premier ministre appartenaient à des camps politiques différents. lo sur ce qu’on appelle la cohabitation. Depuis l’union des fonctions égales entre le gouvernement et le président pendant cinq ans en 2000, rien de tel ne s’est jamais produit.

Avant l’élection, Emmanuel Macron a affirmé qu’il ne voulait pas simplement mettre à la retraite ses collègues fonctionnels, mais qu’il voulait reconstruire complètement la France. Qu’est-ce que ça veut dire? Pour Macron, c’est son dernier mandat. Je n’ai pas besoin de me représenter, j’ai les mains libres. Mais on ne sait pas du tout ce qu’il fera, comment il scellera les réformes. Macron sera-t-il un libéral, un Macron de gauche ? Nous n’allons pas, voyons, à Perrotino.

À son avis, il devrait s’attendre à des ennuis pour le président de 44 ans à l’automne. Au moment où le nouveau gouvernement commencera à travailler et présentera ses réformes dans leur intégralité, on peut s’attendre à des manifestations de masse. les gilets de genou ne sont pas aussi visibles, mais ils ont toujours le potentiel de descendre dans les rues, a déclaré le politologue.

Selon lui, la politique étrangère de Macron restera constante. Au moins, les tentatives de laisser une marque dans sa quête d’une intégration européenne profonde se poursuivront probablement dans sa tentative de négocier avec Vladimir Poutine, qui a été critiqué. Selon Perrotin, toute personne assise sur le pouce élyséen se comporterait de cette façon, à l’exception de Marine Le Pen.

Le président de la République travaille pour que la France reste une grande puissance. On peut se demander s’il s’agit d’une étiquette objective, mais il ne fait aucun doute que la France voit son propre rôle dans les affaires internationales d’une manière différente de la République tchèque. La tentative de Macron de sortir de ce rôle et qui peut s’attendre à autre chose.

Qu’en est-il de Marine Le Pen qui a perdu, mais avec 41,5 % des voix, a obtenu le meilleur résultat de l’histoire ? Se représenterait-il aux cinq prochaines élections, s’il échouait, même s’il ne le faisait pas ? D’une part décevant, d’autre part des résultats irréels. L’association nationale est certainement consciente du fait que le message de Le Pen sera manifestement réalisé et que son cheval atteindra les pieds de l’Elysée, a ajouté Perrotino.

Quel est le plus petit nombre de personnes ayant bu lors de l'élection présidentielle de cette année au cours des cinquante dernières années ? Comment l'Association nationale s'est-elle comportée aux élections législatives ? En quoi Emmanuel Macron est-il un chasseur ?