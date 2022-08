Commémoration du début de la Première Guerre mondiale : l’assassinat de Sarajevo n’est que la pointe de l’iceberg

Bien que l’histoire prouve souvent son irrationalité, la guerre est rarement le fruit du hasard. Le tournant des XIXe et XXe siècles a été défini par le réalisme et une certaine résistance à l’idéalisme caractéristique de la «période révolutionnaire» antérieure. En Europe, il y a une plus grande émancipation des classes inférieures et moyennes, qui est étroitement liée au renforcement des principes démocratiques dans la société et dans la politique.

En même temps, il y a aussi le développement de l’impérialisme, du libéralisme et du colonialisme, et donc une certaine interconnexion globale dans le monde. Cela a contribué, entre autres, à l’émergence d’alliances commerciales et politiques à travers le continent, mais aussi à l’escalade des conflits mondiaux. Le soi-disant concert des grandes puissances, assurant l’équilibre des pouvoirs en Europe, s’estompe lentement, et la course qui s’ensuit entre les différentes puissances européennes crée un environnement concurrentiel qui sème l’incertitude parmi tous ses acteurs. Jusque-là, les combats étaient une forme naturelle de résolution des problèmes de pouvoir, et en même temps, il n’y avait pas d’expérience historique avec des conflits de proportions mondiales. C’est ici qu’il définit l’arrivée de la Première Guerre mondiale.

L’Allemagne grandissante, la France persécutée et l’Autriche-Hongrie critique

La puissance européenne à la croissance la plus rapide et la plus redoutée était sans aucun doute l’Allemagne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque l’équilibre entre les pays européens a commencé à s’effondrer, sous le règne du chancelier Otto von Bismarck, un géant déterminé à devenir la principale puissance du continent a commencé à prendre forme, transformant une grande partie de l’Europe. contre lui-même. D’abord en 1866, il y eut la guerre avec l’Autriche-Hongrie, puis aussi avec le Danemark pour le Schleswig-Holstein. En 1871, le Royaume de Prusse de l’époque conquiert encore l’Alsace-Lorraine à la France et déclare l’Empire allemand. Ce fut une grande honte pour la France, d’autant plus que la nomination de Guillaume Ier comme empereur eut lieu pendant le siège de Paris dans la salle des glaces du château de Versailles.

Le pays qui a connu la Grande Révolution française, le règne de Napoléon, les restaurants « ancien régime » puis plusieurs révolutions, a depuis longtemps perdu sa gloire européenne.Malgré son succès relatif dans la colonisation de l’Afrique, il a aussi fait face au plus grand acteur colonial du monde. – Bretagne. La France a eu beaucoup de peur, surtout quand la double alliance entre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie voisine a émergé. C’était un département d’État qui, compte tenu des conquêtes nationales du XIXe siècle, n’était pas facile. L’Autriche-Hongrie a réuni plusieurs groupes culturels et linguistiques différents avec des efforts d’émancipation nationale.

Cela est devenu évident pour la première fois au cours de l’année révolutionnaire de 1848, et 19 ans plus tard, l’État a divisé l’administration du territoire entre l’Autriche et la Hongrie. Entre autres choses, une partie importante des pays slaves des Balkans, où se développaient les idées nationales et les efforts d’indépendance, passa sous la domination de la Hongrie.

Expansion de la Russie, de la Giolitta ottomane et italienne

Le plus grand partenaire d’alliance de la France, constamment préoccupé par l’expansion allemande, est la Russie, mais elle a même ses propres intérêts. Alors que les États colonialistes traditionnels s’étaient auparavant étendus aux Amériques et à l’Afrique, des pays tels que l’Empire russe ont cherché à s’étendre dans les pays voisins d’Asie. Cependant, l’expansion a été stoppée par la victoire japonaise en 1905 lors de la guerre russo-japonaise. Le Royaume d’Europe de l’Est a ensuite été autorisé à s’étendre vers le sud et le sud-est, notamment dans les zones contrôlées par l’Empire ottoman. Il n’y avait pas de grand amour entre ces deux royaumes au XIXe siècle, au contraire, ils se sont souvent affrontés.

Le centre d’intérêt de la Russie est devenu la péninsule balkanique, en partie sous administration ottomane et en partie austro-hongroise. Les cultures slaves telles que les Serbes, y compris celles vivant en Bosnie, étaient beaucoup plus proches de l’Empire russe que de l’Allemagne austro-hongroise ou de l’Empire turc ottoman. Un autre pays qui avait des problèmes avec les Ottomans était l’Italie. Il a d’abord formé des alliances avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie au XIXe siècle, mais après que le pays a connu une crise agricole et économique, sa politique étrangère a subi une transformation fondamentale.

Avec la montée en puissance du libéral-centriste Giovanni Giolito, les relations de l’Italie avec la Triple Alliance, qui avait jusque-là entretenu des relations amicales avec l’Empire ottoman, se sont refroidies. La cerise sur le gâteau était déjà l’invasion italienne des possessions ottomanes en Afrique et la victoire italienne dans la guerre italo-turque. C’est précisément pourquoi, entre autres, l’Italie n’a pas fini par se ranger du côté de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie dans le conflit à venir.

L’Angleterre et un accord sincère

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les îles britanniques s’intéressaient moins aux développements en Europe, elles étaient davantage occupées par des colonies individuelles disséminées dans le monde. La politique dite de « formidable isolement » a duré jusqu’en 1904, lorsque, sur la base d’un accord de 1898 conclu pendant la crise de Fashoda, la Grande-Bretagne a formé une alliance avec l’ennemi historique de la France.

Ce « Deal of the Heart » est devenu la base de l’alliance de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie connue sous le nom de Triple Entente, qui s’opposait à la Triple Alliance germano-autrichienne-italienne. Dans le même temps, l’Angleterre a vu un concurrent sérieux en Allemagne. C’était parce que la vitesse d’armement et de renforcement de la marine pourrait un jour harceler ses colonies dans le monde.

Une guerre ne peut être déclenchée nulle part ailleurs que dans les Balkans

« Un jour, la grande guerre de l’Europe éclatera sur la base d’une stupidité dans les Balkans », ont été les paroles prophétiques du chancelier allemand Otto von Bismarck. Lui-même n’a jamais soutenu aucune intervention dans la région instable connue avant même la Première Guerre mondiale sous le nom de « tonneau avec une catapulte ». Après la fin de sa carrière en 1890, l’attitude des pays balkaniques a fondamentalement changé. Lorsque l’Autriche-Hongrie a occupé la Bosnie-Herzégovine en 1908, des problèmes sont survenus qui ont finalement dégénéré en guerre mondiale.

Un grand groupe de Serbes aspirant à l’émancipation vivait dans cette région. Leur soutien de la Serbie s’est encore accru lorsque, après 1913, la soi-disant Ligue des Balkans a aidé à expulser les Ottomans de la péninsule. Dans le même temps, les Serbes et les Serbes de Bosnie avaient le soutien de la Russie, qui pouvait étendre davantage son influence ici et en même temps provoquer les Ottomans et les Autrichiens hostiles. Ainsi, des frictions diplomatiques ont commencé à se produire entre les royaumes d’Europe de l’Est et l’Autriche-Hongrie. Lorsque le nationaliste serbe Gavrilo Princip a assassiné l’archiduc François Ferdinand d’Este et sa femme ofia à Sarajevo le 28 juin 1914, ce fut l’aboutissement de tensions de longue date, et non des explosions aléatoires de nationalistes rebelles.

La crise de juillet et le début de la guerre

Aussi cynique que cela puisse paraître, les luttes de pouvoir entre les acteurs individuels mentionnés ci-dessus ont joué un rôle plus important dans le déclenchement de la guerre que les tueries à Sarajevo même. Ceci est en partie mis en évidence, par exemple, par le fait que le déclenchement officiel de la guerre n’a eu lieu qu’un mois après l’assassinat. L’Autriche-Hongrie, à l’instigation de l’Allemagne, tenta de parvenir à un accord avec la Serbie, mais en vain. La Russie a cherché un prétexte pour la guerre et a établi la diplomatie serbe contre l’Autriche-Hongrie. L’Allemagne était consciente de ce fait et, après des tensions de longue durée, a également cherché un prétexte à la guerre.

L’Autriche-Hongrie a donc émis un « chèque en blanc » les assurant du soutien militaire allemand si la Russie commençait à se mobiliser. Cela s’est produit le 25 juillet, trois jours avant que l’Autriche-Hongrie ne déclare officiellement la guerre à la Serbie. Il a été soutenu par la Russie dans la guerre, et la Russie à son tour par la France et la Grande-Bretagne. L’Autriche-Hongrie avec des « chèques en blanc » était soutenue par l’Allemagne, et en juillet et août 1914, tous les pays ont commencé à se déclarer la guerre.

Que ce soit à ce moment-là tous les participants avaient réalisé qu’ils commençaient le plus grand conflit militaire de l’histoire de la civilisation humaine, n’est pas tout à fait clair. Cependant, il était clair que la guerre leur semblait la seule solution viable au conflit qui faisait rage entre les puissances européennes depuis plus d’un demi-siècle.