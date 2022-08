Combattants contre le smog léger. Parkourist désactive le mode sans éclairage

Un groupe de plusieurs jeunes s’est rencontré à l’arrêt de bus du centre-ville de Pae un vendredi soir. Au bout d’un moment, commencez à bouger. Mais leur but n’est ni non commercial ni bar. Ils font partie du groupe Parkour On The Spot, réuni par des fans de ce sport urbain qui veulent faire quelque chose pour l’environnement, selon l’agence DPA.

Au milieu de Paa la nuit, il y a beaucoup de panneaux et de panneaux publicitaires éclairés, bien que cela ne devrait pas être ainsi. Le ministère de l’Environnement a publié un arrêté stipulant que les lumières doivent être éteintes entre une et sept heures du matin.

De nombreux propriétaires et exploitants ne le savent pas ou ne s’en soucient pas, même s’ils sont menacés d’une amende de 150 euros (c’est-à-dire 1 000 couronnes) voire de 750 euros (18 500 couronnes) s’ils ne remplissent pas leurs obligations obligations. plusieurs fois.

Le parkour est un test de capacité à surmonter les obstacles dans la ville, et les participants pratiquent l’escalade sur différentes surfaces. Un changement d’initiative l’aidera. Lorsque son vid pi non paresseux parcourt la ville avec des panneaux clignotants et des menottes publicitaires, il essaie de l’éteindre. Ils y parviennent entre autres en localisant l’interrupteur d’urgence, qui est souvent situé à plusieurs mètres au-dessus du trottoir.

Selon Kevin Ha, qui suit l’événement depuis deux ans, le but de l’initiative est d’allier liberté et usage. Nous nous entraînons régulièrement ensemble, les coupures de courant ne sont qu’un bonus, les durs à cuire. les dirigeants de l’initiative nient bêtement que leur contenu ait une connotation politique.

18 août 2022 à 13:19 pspvek archivé : 30 août 2022 à 06:22

Un certain nombre de villes, voire de pays entiers comme la Pologne, ont commencé cette année à éteindre les lumières publicitaires, les enseignes lumineuses et les bâtiments publics parce qu’ils sont économes en énergie. Pourtant, la mairie de Pask a autorisé le bruit il y a quelques années pour limiter la pollution lumineuse à laquelle certains habitants sont confrontés et qui, selon le maire adjoint de Pask Christophe Najdovsk, a un impact catastrophique sur la biodiversité de la métropole française.

Les plantes et les arbres éclairés, par exemple, ont une surabondance de moisissures et d’insectes et ont un impact négatif sur les oiseaux et les arbres. code pour les personnes, car la lumière entrant dans l’appartement perturbe leur sommeil.

Najdovski et sa compagne Anne Souyrisov, qui est l’adjointe au maire pour la lutte contre le vandalisme, ont participé à l’action des jeunes sportifs, écrit Libration. Selon Kevin Ha, les réactions des passants sont également très positives. S’il vous plaît, applaudissez-le, il propose également son aide, a-t-il déclaré au journal de gauche.

Le problème n’est pas seulement avec la police, selon la femme du jeune homme, certains policiers ne sont pas au courant de l’expulsion. Selon lui, la réponse à leur incident a également été bonne car elle était acrobatique, non conflictuelle et apolitique. Des groupes similaires ont émergé dans d’autres villes françaises ces derniers mois, par exemple à Marseille, Rennes, Toulouse et Aix-en-Provence.