Clôture du Supersommet à Prague | Blesk.cz

« Nous ne voulons pas changer le format de coopération existant, nous n’avons convenu d’aucune condition officielle », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse Giroflée avec le fait qu’il n’y a qu’un échange de vues. « La réunion a eu lieu à un moment critique pour le continent européen », a-t-il poursuivi, ajoutant que la stabilité et la sécurité étaient menacées en raison de l’agression russe.

« Ce que nous voulons faire, c’est créer un espace pour chaque pays, un espace où nous ne nous disputons pas les mots. Nous avons réuni des pays qui ne seraient normalement pas unis. » Etat

Il a ajouté qu’il y avait eu des tables rondes, des négociations et que le sommet était significatif. « Notre objectif collectif est de travailler ensemble pour renforcer la sécurité et la prospérité. Et j’espère que cela sera suivi d’une action concertée. La Communauté politique européenne est un format utile et j’attends avec impatience la prochaine réunion à Chisinau. Et cela sera suivi par L’Espagne puis la Grande-Bretagne. informer le premier ministre que le sommet informel se poursuivra.

« Le fait que nous soyons assis à la même table, que nous parlions ensemble, que des dizaines de négociations bilatérales se déroulent ici – c’est déjà un énorme avantage de cet événement. De telles actions nous poussent plus loin. Par exemple, l’un des plus grands problèmes en Europe est l’énergie et les prix de l’énergie. Qu’il faut se débarrasser de la dépendance, qu’il faut diversifier nos ressources… Et là, tout à coup, on a des assurances de pays comme la Norvège ou l’Azerbaïdjan qu’ils vont nous aider », Le Premier ministre Fiala a déclaré lorsqu’on lui a demandé quel était le résultat de la réunion, qui était informelle et ne conduirait pas à une résolution officielle.

Un autre sommet déjà au printemps ?

La prochaine réunion devrait avoir lieu en Moldavie, a déclaré la présidente Maia Sanduová lors d’une conférence de presse. Le président informe qu’elle se tiendra au printemps. Selon le président moldave Sanduová, les pays européens n’atteindront la paix et la sécurité que s’ils agissent ensemble et font preuve de solidarité.

« Nous condamnons l’agression et l’annexion illégale de la Russie. Ensemble, nous nous engageons à aider l’Ukraine à retrouver sa souveraineté. Nous avons discuté de la sécurité énergétique, mais ce ne sera pas facile d’y parvenir. » il a déclaré.

Supersommet au château de Prague : la présidente de la Moldavie Maia Sanduová | Reuter



« Cher Peter, » il a commencé son discours Macron. « Nous partageons tous un même continent », il a montré pourquoi il était important que les dirigeants européens se rencontrent. Il a souligné qu’il était important pour le président ukrainien de participer à l’événement à distance Volodymyr Zelensky et le Premier ministre ukrainien est venu seul Denys Chmyhal.

« Nous pouvons discuter de problèmes communs – et c’est ce dont nous avons besoin. Il y a l’Union européenne, certains pays veulent rejoindre l’Union européenne, certains l’ont quittée et d’autres ne veulent pas y adhérer, mais nous partageons la géographie, un continent. De du Caucase à l’Islande. » a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse.

Selon Macron, il est très important qu’il s’agisse d’une crise que traverse le continent, comme la crise des Balkans et les tensions en Méditerranée. « Il est utile d’avoir un format où les parties prenantes sont à la même table et, dans la mesure du possible, d’avoir des négociations séparées », il a déclaré.

« Nous réunissons une union de 44 pays qui ont clairement dit qu’ils condamnent l’agression de la Russie, et c’est très précieux. Le message est l’unité. Et nous sommes très heureux d’avoir des nouvelles du président ukrainien. » a également déclaré

Macron a également évoqué l’attaque contre Nord Stream et les cyberattaques. « Avoir une stratégie entre nous et avoir une politique de lutte contre la désinformation. Nous voulons aussi en parler. » il a continué.

Parmi les idées débattues lors et avant le sommet, de l’énergie à la sécurité, Macron a également cité la « politique commune de la jeunesse » évoquée par l’Albanie, la Serbie et l’Irlande. Par exemple, avoir une politique intégrée dans le domaine de l’enseignement supérieur. « Pour la jeune génération, nous devons accroître la coopération afin que notre jeune génération ait une culture et une éducation européennes. Et nous dirigerons également la coopération en matière de migration. Nous devons avoir une politique intégrée. » dit-il aussi.

Supersommet au château de Prague : le président français Emmanuel Macron | Reuter



Aujourd’hui, des représentants de 43 pays ont participé à la réunion communautaire, outre les pays de l’Union européenne, il s’agit des pays des Balkans occidentaux, du trio apparenté, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les quatre pays de l’Association européenne de libre-échange, à savoir Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein, ainsi que l’anglais et le turc. La Première ministre danoise Mette Frederiksen n’est pas présente aujourd’hui en raison d’une crise politique interne, elle ne participera que vendredi à la réunion informelle du sommet de l’UE.