Christine Dacremont a maîtrisé le double rôle d’assistante dentaire et de symbole de rallye de la France

Il a troqué une carrière brève et intense pour le cabinet du médecin. Plus tard, l’assistant de laboratoire est entré dans la salle du médecin par l’intermédiaire du chef de l’équipe de course, tout en fixant le rythme de la course féminine.

Lorsque Christine Dacremont rejoint l’équipe entièrement féminine d’Aseptogyl en 1972, elle trouve immédiatement de multiples sources de passion dans la vie. Le pilote de rallye français a finalement pu concourir pleinement, tandis que dans l’équipe, il a rencontré le manager et ancien dentiste Bob Neyret, qui a contribué au développement de sa carrière d’assistant dentaire.

La talentueuse Christine excelle dans diverses disciplines opposées, devenant l’une des quatre Françaises à débuter le rallye dans les années 1970, aux côtés de Michèle Mouton, Marie-Claude Charmasson et Mariane Hoepfner. En 1970, Dacremont débute la course en côte, dont la discipline rallye au volant d’une Triumph Spitfire, puis pilote les Alpine A110, Alpine A310, Citroën 2500 CX, Fiat 127, Peugeot WMP P76 et Lancia Stratos.

Le succès est venu, par exemple, au Rallye d’Ouest et au Rallye Paris – Saint-Raphaël Féminin, et également entré dans la formation de départ du mythique Rallye Monte Carlo. En plus d’être un soutien pour ses autres pairs, il a réussi à s’imposer sous la bannière de l’équipe Asepogyl aux championnats d’Europe, a marqué des points hors du vieux continent dans les sables du Sahara, et a même vu les 24 Heures de Le. Hommes.

Les apparitions les plus confiantes de Christine ont été dans les séries d’endurance et les rallyes en terrain accidenté, car elle bénéficie de sa capacité à maintenir une voiture compétitive malgré les conditions météorologiques ou les conditions de piste difficiles. La femme talentueuse annonce une approche honnête et spéciale pour l’automobile des sports automobiles historiques.

Une carrière brève et encore plus vibrante dura jusqu’en 1979. Dacremont préparait sa rupture au début de la trentaine, il n’était donc pas une célébrité mondiale comme, par exemple, sa coéquipière Michèle Mouton. La raison exacte du départ définitif de la scène n’est connue que de Christine, mais des indices pointent vers l’influence de Bob Neyret. Après son mandat, Christine est restée une partie intégrante de la scène des courses françaises, même si elle s’est concentrée en grande partie sur la dentisterie.

Le cockpit insonorisé et poussiéreux est remplacé par un cabinet de dentiste silencieux et stérile lorsqu’un coureur vénéré devient assistant dentaire à plein temps. Cette icône rayonnante du rallye féminin peut être fière, entre autres, de débuter la première année du Rallye Paris-Dakar. A cette époque, le coureur français Alain Genestier gagnait en Land Rover parmi les voitures de tourisme, la représentante féminine du pays du coq gaulois n’était pas encore terminée, mais les aventures avec la Lada Niva étaient les derniers souvenirs de Christine de casques serrés et de combinaisons de course moites. .

Aujourd’hui, le retraité fêtera ses 74 ans en janvier 2023, les liens avec sa carrière de pilote restent dans les tables de l’histoire et chez les connaisseurs comme les collectionneurs. Une voiture d’exposition miniature inspirée de la version de compétition Christine est à vendre, une Lancia Stratos HF rose-rouge-blanc de dix centimètres de Monte Carlo à l’échelle 1:43 coûte près de 65 euros (près de 1600 CZK).