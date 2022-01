Charlne de Monaco, destin coupé

Cet article a été publié au numéro 2-3 Vanity Fair en kiosque jusqu’au 19 janvier 2022

Pour l’occasion, le palais d’honneur avait été transformé en église à ciel ouvert. En 1956, à Monaco, l’union de Rainier III avec la belle Grace Kelly avait été célébrée à la Cathédrale de l’Immaculée Conception, mais le 2 juillet 2011 le bâtiment semblait trop petit pour accueillir les plus de 900 invités du mariage du nouveau prince. . . Par conséquent, Alberto a choisi de tenir la cérémonie en plein air : le soleil éclatant et la mer bleue rivalisaient pour rendre le lieu extraordinaire. Deux mois plus tôt, l’élite mondiale s’était réunie à Londres pour voir Miss Catherine Middleton placer son alliance à son doigt. Et maintenant, la tête couronnée de l’Europe – et au-delà – fait à nouveau des promesses à Rocca. Au milieu du flot de chapeaux, on peut voir Karl Lagerfeld, Naomi Campbell, Roger Moore et le président Nicolas Sarkozy.

Le silence tomba alors que Charlène, belle dans une robe Giorgio Armani, une duchesse rêveuse de satin avec une calèche de cinq mètres, s’approchait de l’autel dans les bras de son père. Passe-t-il le plus beau jour de sa vie ? Je ne pense pas, de son sourire forcé. Le pire était venu lorsque la nouvelle princesse de Monaco, au moment de déposer sa gerbe sur l’autel de Sainte Dévote, comme le veut la tradition, fondit en larmes, la « faiblesse » dont son mari lui reprocha aussitôt, à voix basse. voix.

« La tension était trop grande pour ne pas retenir les larmes », a-t-il déclaré deux ans plus tard dans une interview à Temps. «Tout est tellement incroyable, les potins… trop d’émotionQuelques jours avant le mariage, certains tabloïds écrivaient que Charlène avait tenté à trois reprises de s’échapper de Rocca, de retourner en Afrique du Sud, sa patrie, pour échapper à un destin écrit. Une rumeur vulgaire, répondrait-elle, l’une des les nombreuses rumeurs qu’il a dû laisser derrière lui depuis qu’il est devenu un noble royal.

Plus récemment, cependant, sa longue absence de Munich a alimenté les spéculations. 2021 est une année chaotique pour la princesse, ça fait tellement mal, loin de ses enfants, les jumeaux de sept ans Jacques et Gabriella. Avant de rejoindre son destin avec le Royaume, avait-il déjà imaginé l’abnégation qu’un tel rôle lui serait assigné ? « Ne vous méprenez pas, Charlène n’est pas Lady D », a déclaré l’un de ses amis de la page plaignant. « Je ne pense pas, même pour un instant, qu’il n’ait pas réalisé ce qu’il faisait en l’épousant. » Mais, contrairement à Lady D, Charlène n’a jamais rêvé d’épouser un prince.

En 2000, au moment de leur rencontre, Alberto n’était pas encore monté sur le trône, mais en tant qu’héritier il devait assumer certaines obligations. A Monaco, il a présidé une compétition de natation où Charlène, une sportive professionnelle, a remporté l’or au 200 dos. En remettant la traditionnelle couronne, Alberto, nerveusement, a offert quelques compliments. Il faudra plus d’un an avant que leurs chemins ne se rencontrent à nouveau. Charlène Wittstock revient au Royaume avec quelques copains nageurs : quand elle était à table, à la terrasse d’un restaurant, le prince s’approcha d’elle et, des deux mains, l’invita à dîner.. « Je dois demander à mon entraîneur », a-t-il répondu d’un air penaud. « Ce ne serait pas la mauvaise réponse, » répondit Alberto. Et cette même nuit, il envoya Rolls le chercher. Entre eux, les fiançailles semblent imminentes : après un dîner aux chandelles, les deux font le tour de la boîte de nuit où ils dansent jusqu’à l’aube. Puis Alberto invita Charlène au palais. « Je ne savais pas à quoi m’attendre », a-t-il déclaré plus tard. « L’un des assistants a fait du café et nous avons admiré la ville d’en haut. » Avant de partir, le prince lui a donné une note avec son numéro de téléphone. Mais une fois à l’hôtel, les yeux pleins d’étoiles, elle manque à la demoiselle : rien de grave, après tout il n’est pas si difficile de retrouver l’un des célibataires les plus célèbres du monde.

Personne ne connaît le véritable contexte de cette histoire d’amour. La première apparition publique de Charlène avec son prince a eu lieu en 2006, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Turin. Les commentateurs royaux se demandent qui est cette longue sirène blonde, inconnue des almanachs d’élite. La réponse vient d’un journaliste sportif : Charlène Wittstock est une championne aux multiples médailles. A huit ans, entraîné par sa mère, professeur de natation, il était comme un poisson dans l’eau ; à l’âge de seize ans, il faisait partie de l’équipe nationale sud-africaine. Le rêve? Gagner l’or olympique. Mais une grave blessure l’empêche de participer aux JO 2008. Charlène quitte ainsi définitivement sa carrière de compétitrice et se consacre à l’art féminin difficile.

Malgré ses bonnes intentions, il n’a cependant pas su s’adapter à la vie monégasque. Il regrette Benoni, la ville où il a grandi. « Je ne suis pas née à Monaco et je ne suis même pas une princesse. Mais je ferai de mon mieux », a-t-il promis lors de sa nuit de noces, dans une interview à plaignant. Pourtant, Charlène n’apprendra jamais le français, langue officielle du Royaume, et aux yeux de son peuple elle sera toujours trop réservée. Le conte de fées est fissuré. La princesse doit faire face à des révélations sur le passé d’Alberto – elle connaît deux fils secrets – et à des critiques de presse sans fin. Chaque audace fait l’actualité, en particulier les changements d’apparence, comme lorsqu’elle s’est présentée le crâne rasé à la fête de Noël au palais. « Mais qu’est-ce qu’il fait ? Mais bref, ce n’est pas très grand… ce sont des commentaires que je connais bien », a-t-il déclaré au magazine. Point de vue. « Et je n’ai pas d’autre réponse à part que nous sommes en 2021 ».

Incomprise, Charlène trouve refuge dans l’initiative qui lui tient le plus à cœur : en mai 2021 elle part en Afrique du Sud pour participer à la lutte contre le braconnage. Le retour à ses origines, qui ne devrait durer que quelques semaines, s’est transformé en calvaire pendant plus de six mois. Une grave infection ORL a rendu la princesse incapable de voyager. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, son état de santé était préoccupant : apparaissant rarement sur les réseaux sociaux, elle avait l’air mince, fatiguée et triste. Elle souffre d’être loin de ses enfants. Durant ces mois, on s’est demandé si l’exil de Charlène n’était pas volontaire. Son absence au 10e anniversaire de mariage, le 2 juillet 2021, n’a fait qu’alimenter les rumeurs d’une éventuelle séparation du couple princier. La rumeur dit qu’elle n’a jamais aimé son mari et qu’elle a été très malheureuse pendant de nombreuses années. Sur les sites d’information américains Animaux de tous les jours, un de ses proches a raconté un déjeuner où Charlène, ignorée par Alberto, ne faisait que sangloter.

Début novembre, son retour à Monaco a ravivé l’espoir, mais la trêve n’a pas duré longtemps : Charlène a de nouveau disparu, cette fois de manière plus mystérieuse. Insomnie, troubles alimentaires, dépression… La princesse est gravement malade, quelqu’un parle d’être soigné dans une luxueuse clinique à Zurich spécialisée dans le traitement de toutes sortes de dépendances. C’est le dernier chapitre d’un destin à la fois extraordinaire et tragique.

