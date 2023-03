Charles V a écrit la lettre dans un code secret. Maintenant, ils ont résolu un mystère vieux de cinq siècles

Les secrets des lettres de Marie-Antoinette sont révélés. Les scientifiques savent quels mots les capteurs détruisent

La lettre de trois pages – écrite à certains endroits en caractères simples et à d’autres dans un code mystérieux – révèle des secrets royaux du XVIe siècle. Et il comprend des informations selon lesquelles le général italien, qui a combattu aux côtés du roi français François Ier, Piero Strozzi, prépare sa mort.

Pendant près de cinq siècles, la lettre a été oubliée à la Bibliothèque Stanislas de Nancy. La cryptologue française Cécile Pierrot s’est conformée Bbc il a entendu des rumeurs sur ce mystérieux document historique lors d’un dîner scientifique et a commencé à le chercher dans le sous-sol de la bibliothèque.

Charles V régnait sur une vaste zone européenne qui comprenait l’Espagne, le sud de l’Italie, les Pays-Bas, la majeure partie de l’Europe centrale et la plupart des Amériques nouvellement découvertes.

Une lettre qui selon le serveur Interne du milieu des affaires envoyé par l’empereur à son ambassadeur à la cour royale de France, il a été écrit dans le contexte des guerres continentales passionnées et des conflits religieux entre catholiques et protestants, ce qui signifie que les communications devaient se faire discrètement et ne révéler aucune information précieuse aux regards indiscrets .

Jusqu’à présent, le contenu de la lettre est encore un mystère car il se compose d’environ 120 symboles inconnus.

Pierrot a nommé tous les symboles et a entré un alphabet improvisé dans le langage de programmation Python, mais il n’a pas été en mesure de déchiffrer le langage mystérieux. Mais le scientifique n’a pas abandonné si facilement.

Avec son équipe, qui comprenait les cryptographes français Pierrick Gaudry et Paul Zimmermann et l’historienne Camille Desenclos, ils ont travaillé pendant plusieurs mois, retraçant de mystérieux manuscrits trouvés par l’empereur Charles, pour obtenir lentement et sûrement une image claire de ce qui se passait dans les lettres qu’il écrit.

L’équipe n’a pas encore publié de traduction complète, mais les thèmes identifiés ont révélé un aperçu inestimable de la pensée des personnages clés de cette période importante de l’histoire européenne.

Charles V

Charles V. Habsbourg est considéré par de nombreux historiens comme le premier souverain du monde. Il règne sur plus de cinquante pays à travers la planète. Il fut roi de Rome, Castille, Léon, Aragon, Sicile, Naples, Jérusalem, Navarre, Grenade, Tolède, Valence, Galice, Majorque, Séville, Sardaigne, Cordoue, Corse, Murcie, Jaén, Algésiras, Gibraltar, Canaries, Inde et autre. De plus, Charles V fut également le premier Habsbourg à occuper le trône d’Espagne.

Il est devenu souverain très jeune, après la mort de l’empereur Maximilien Ier, il a été couronné roi de Rome et s’est même rapidement déclaré empereur.

Il est connu, entre autres, pour son conflit avec Martin Luther, à qui il imposa une malédiction impériale qui interdisait la diffusion de ses enseignements. Il était également en conflit avec la France et le pape, avec qui il se réconciliera plus tard. La guerre avec la France s’est finalement terminée dans la paix et le catholique Charles Quint a pu se consacrer entièrement au conflit avec les protestants allemands. La soi-disant guerre de Schmalkaldic a éclaté ici, ce qui a signifié deux ans de troubles sur le territoire du Saint Empire romain germanique.

Bien que Charles ait finalement remporté la victoire souhaitée dans cette guerre, il ne pouvait plus arrêter la croissance et les progrès de la Réforme. Il considère la reconnaissance de la liberté religieuse et la publication de la soi-disant paix d’Augsbourg comme une profonde défaite et se retire des événements politiques. Parallèlement à ces échecs, de graves problèmes de santé sont également apparus.

Après avoir laissé le gouvernement à ses successeurs, il se retira de la vie publique et vécut sa vie dans son siège d’État, où il mourut en 1558 à l’âge de 58 ans.