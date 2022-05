Champions League : Questions et réponses sur la réforme de l’UEFA CL | nouvelles du football

Plus de matchs, plus de dates, plus d’équipes : une réforme controversée de la Ligue des champions a été approuvée par l’UEFA mardi – bien que sous une forme plus faible. Sky Sport résume les questions et réponses les plus importantes.

Quand les réformes seront-elles mises en œuvre ?

Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé de réformer les compétitions interclubs européennes telles que la Ligue des champions pour la saison 2024/25.

Quand le jeu a-t-il lieu ?

Les matchs des compétitions européennes continueront à se jouer pendant la semaine comme d’habitude, afin que les opérations de la ligue nationale puissent être garanties le week-end. La Ligue des champions se poursuivra mardi et mercredi.

Alors quoi de neuf ?

À partir de 2024, la classe européenne principale sera portée à 36 participants – il y aura donc quatre places supplémentaires. De plus, un système de ligue, appelé système suisse, sera introduit. La phase de groupe typique est omise. Au tour préliminaire, les participants ont disputé un total de huit matchs chacun (quatre matchs à domicile et quatre matchs à l’extérieur), tirés à partir des quatre têtes de série. Cependant, ces clubs ne s’affronteront pas au match aller et retour comme avant, mais rencontreront huit clubs différents. La phase de championnat doit avoir lieu dans les dix semaines de match. Un tableau général est alors constitué, d’où ressortent les huitièmes de finale et les résultats des participants aux éliminatoires.

Qui se qualifiera pour la phase à élimination directe ?

Les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale. De plus, les équipes classées de la neuvième à la 24e place joueront les huit places restantes en huitièmes de finale des séries éliminatoires (avec le match retour).

Qu’arrive-t-il à l’équipe qui termine 25e à 36e ?

Les équipes à partir du 25e ne seront pas reléguées en Ligue Europa, pour elles la saison de Coupe d’Europe se termine après huit matchs (à peu près comparable à la quatrième place de la phase de groupes actuelle).

Quel est le mode des huitièmes de finale ?

Pour faire simple : ça ne change pas. Les deux équipes s’affronteront à domicile et à l’extérieur jusqu’à la finale. La finale se jouera dans un lieu neutre choisi par l’UEFA.

Y aura-t-il des jeux supplémentaires ?

Oui, la Ligue des champions sera beaucoup plus grande. Alors que la saison actuelle de CL se compose de 125 matchs, il devrait y avoir un total de 189 matchs à partir de 2024. Au départ, même 225 étaient prévus.

Qui obtient les quatre places supplémentaires?

Deux places supplémentaires seront attribuées aux pays dont les équipes ont le mieux performé lors de la précédente saison de Coupe d’Europe. Avec cette saison, l’Angleterre et la Hollande obtiendront une autre place en Ligue des champions. Les deux autres places supplémentaires sont tombées au troisième de la cinquième ligue du classement de l’UEFA (actuellement Ligue 1 française) et aux champions nationaux via le mode de qualification dit « Meisterweg ». Là, le nombre de places de départ passera de quatre à cinq.

Comment déterminer l’adversaire ?

Les matchs seront tirés à partir de quatre pots de graines avant chaque départ.

Y aura-t-il un impact sur l’Europa League et la Conference League ?

Oui! Les deux compétitions recevront des changements de format similaires. Alors que la Ligue Europa se compose également de huit journées de match en phase de championnat, il n’y en a que six en Ligue de conférence. Les deux compétitions incluent également 36 équipes.

A qui profite l’innovation ?

Les grands pays sont les gagnants du nouveau format. Par exemple, la France, classée cinquième au classement quinquennal de l’UEFA, recevra une troisième place permanente dans le club principal. De plus, il est probable que les meilleurs pays recevront chacun une place de départ supplémentaire en raison de la nouvelle réglementation (un total de deux places de départ supplémentaires pour les deux meilleures associations de la saison précédente).

Le patron du Bayern, Oliver Kahn, espère une compétition encore plus excitante avec le nouveau mode, selon les simulations de l’UEFA. Le groupe actuel est très unilatéral, la dernière journée de matchs souvent sans grande pertinence sportive. De plus, d’autres champions nationaux peuvent être heureux : au lieu de quatre, cinq équipes se qualifient désormais via la soi-disant « Voie des champions » (tous les champions inscrits sur le contrat de cinq ans du concours de la onzième place). Et bien sûr, les matchs supplémentaires génèrent plus de revenus pour l’UEFA et le club.

Quels sont les espoirs de l’UEFA ?

« Nous pensons avoir trouvé le bon équilibre avec le format que nous avons choisi pour améliorer l’équilibre du sport et générer des revenus solides qui peuvent être distribués aux clubs, aux ligues et au football de base à travers le continent, tout en augmentant l’attractivité et la popularité de notre compétition. « , a déclaré le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Est-il possible d’avoir plus de quatre titulaires allemands ?

Très! Les quatre meilleurs clubs, qui se sont déjà qualifiés directement pour la phase de groupes – et un de plus, cinquième de la Bundesliga, si le club allemand s’est le mieux comporté la saison précédente. En théorie, jusqu’à sept joueurs novices de la Bundesliga peuvent jouer dans la classe reine (vous pouvez découvrir comment cela est possible dans cet article).

Quelle a été la première réaction des meilleurs clubs ?

Les avis sont très partagés. Beaucoup de responsables de grands clubs se prononcent clairement en faveur des réformes prévues l’an dernier. Kahn soutient le « modèle suisse », tout comme le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke. En Angleterre, en revanche, certains points sont considérés de manière critique, et de nombreuses ligues et petits clubs et alliances de la Ligue Europa sont également sceptiques. Le manager de l’équipe de Liverpool, Jürgen Klopp, s’est également prononcé contre la réforme de la Ligue des champions après la fin de la Super League. « La nouvelle Ligue des champions n’est pas quelque chose où les équipes disent: » Wow, faisons comme ça « », a déclaré l’entraîneur allemand à succès.

Quels sont les points de critique ?

Plus de jeux signifie plus de stress. « Il y aura plus de blessés », prédit Pep Guardiola de Manchester City : « L’UEFA sait, est-ce qu’ils s’en soucient ? Absolument pas. » Les joueurs et les entraîneurs « n’étaient pas demandés, nous devions juste donner », a déclaré Klopp, qui prônait à l’époque un éventuel effondrement de la Super League. Pour la star de la ville Ilkay Gündogan, la réforme mainstream est simplement « le moindre des deux maux ». Les sites de supporters ont rencontré l’UEFA avec un grave rejet des plans de réforme, et ce ne sont pas seulement les supporters du BVB et du Bayern qui se sont prononcés fermement contre « une nouvelle inflation ».

Quelles idées ont été rejetées ?

L’idée originale, selon laquelle deux des quatre places de départ supplémentaires devraient être attribuées via le classement quinquennal du club à partir de 2024, a été rejetée après de vives critiques. Le traitement préférentiel accordé par l’UEFA aux clubs les plus forts et les plus puissants financièrement pour empêcher les grandes foules d’éclater à nouveau en Super League est une épine dans le pied de la base de fans. C’était tout simplement « injuste et anticoncurrentiel », ont insisté European Football Supporters. Le match a eu un impact, le « wildcard » pour les meilleurs clubs qui ont échoué n’existerait pas. De plus, le nombre de matches de groupe par équipe n’est passé que de six à huit – un compromis. Auparavant, dix étaient prévus. Il n’y aura pas non plus de tournoi Final Four.

