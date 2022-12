Championnat du monde de football | Kane a marqué un but et un premier record alors qu’Albion envisageait une confrontation avec la France. On se fait confiance, dit l’équipe

« Nous allons célébrer après les qualifications mais maintenant nous sommes en phase à élimination directe donc nous devons récupérer et ensuite penser au prochain adversaire », a admis le milieu de terrain Phil Foden, auteur de deux passes décisives contre le Sénégal.

L’Angleterre et la France figurent toutes deux parmi les grands favoris de la Coupe du monde de cette année, mais un seul d’entre eux parviendra à la bataille pour le métal précieux. « Jusqu’à présent, ils ressemblent à l’équipe la plus forte du tournoi. Mais nous croyons en l’autre », a déclaré Foden.

« La France est une équipe extraordinaire avec des résultats phénoménaux et des individus extraordinaires. C’est donc définitivement un match dans lequel nous devons faire de notre mieux », a ajouté l’entraîneur d’Albion Gareth Southgate.

Montage du match huit de la finale de la Coupe du monde France – PologneVidéos : Télévision tchèque

L’Angleterre n’a pas ébloui au Qatar mais elle joue avec détermination. Il s’est appuyé sur une solide défense emmenée par le gardien Jordan Pickford, qui même contre le Sénégal à la 0e minute a détruit deux occasions à 100% des derniers champions d’Afrique.

« Je suis très content. Les matchs en huitièmes de finale ne sont jamais faciles, le Sénégal a joué de manière très disciplinée dès le début. Mais nous avons fait preuve de maturité pendant le tournoi. Le crédit revient aux joueurs », a déclaré Kane, qui a fait 2-0 à la mi-temps. -temps et a marqué son premier but au Qatar. « Je suis très content pour lui. Je me suis tout de suite senti mieux », a déclaré l’homme qui a marqué 52 fois pour Albion et qui n’est qu’à un coup d’égaler le légendaire Wayne Rooney en tête du classement historique anglais.

« Le Sénégal a défendu avec soin et était très bon physiquement. Notre travail était d’attendre, de garder le ballon et de continuer à avancer », a ajouté Foden.

Le record sous-estimé de Henderson et Kane

L’Angleterre a menacé de l’avantage au milieu de terrain et de la contre-attaque rapide qui a suivi. Un exemple est le premier but marqué par l’expérimenté Jordan Henderson après une passe de Jude Bellingham, 19 ans. À 32 ans et 170 jours, il est devenu le deuxième plus vieux buteur de son pays lors d’une Coupe du monde. Seul Tom Finney en 1958 contre l’URSS (36 ans et 64 jours) est plus âgé.

ce jeune @ Angleterre l’équipe est non seulement incroyable, mais aussi très amusante. les aime. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 4 décembre 2022

« Jordan est génial. Je peux voir des conneries sur son jeu. Franchement, c’est ridicule. Il était techniquement sous-estimé et a marqué un autre but important dans un grand match. Il était temps qu’il gagne un peu de respect », a déclaré Bellingham.