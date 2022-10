Cette vidéo n’est certainement pas vous. Méfiez-vous des messages frauduleux d’amis sur Messenger, qui se propagent comme une avalanche – MobilMania.cz

Check Point avertit les utilisateurs de Messenger de la réapparition de messages frauduleux qui semblent provenir de vos amis. Et même en République tchèque, où se répand la mutation tchèque, doublement dangereuse pendant les vacances. Pendant les vacances, tout le monde veut littéralement partager ses expériences, il est donc facile pour les messages frauduleux de « se perdre » dans une conversation normale.





Cependant, si Messenger sur votre téléphone fait sonner le message « Je pensais que tu étais dans cette vidéo :D:D https://youtube-6hg[.]us/y3KsBokp[.]ru« , ne cliquez absolument pas sur quoi que ce soit ! Même si le lien imite l’adresse d’une vidéo YouTube, l’extension « .ru » elle-même peut être suspecte. Après avoir cliqué dessus, vous serez redirigé vers divers sites frauduleux qui tentent de pirater votre utilisateur compte et propagez la même menace à vos autres amis.

Après avoir cliqué sur le lien, le serveur distant évalue de quel pays vous venez, quelle adresse IP vous avez, navigateur, etc., et donc le serveur redirige vers une page avec un jeu d’arnaque qui promet de gagner. L’installation d’applications malveillantes est également encouragée, ou les pirates veulent simplement voler vos données d’utilisateur, alors ils poussent de fausses pages de divers services Web où ils vous disent que vous devez vous reconnecter.

Les utilisateurs férus de technologie sont susceptibles de repérer une arnaque, mais aussi simple soit-elle, elle reste assez efficace. Les attaquants s’appuient sur les émotions, ils intègrent donc des smileys dans les messages. Et l’envoi dans Messenger, cependant, est plus privé que si vous receviez un message similaire dans un e-mail. De plus, des messages similaires peuvent atteindre le téléphone via d’autres applications de communication, ou même sous la forme de messages SMS.

Comment s’en sortir ?

Dans la plupart des cas, l’accès aux données obtenu par le pirate auprès de la victime est compromis ou une application malveillante est installée sur le téléphone. La première étape pour voler les identifiants d’une application ou d’un compte consiste à changer le mot de passe. Vous pouvez aussi voir sur Facebook sur l’historique de connexion, c’est-à-dire si vos données sont utilisées par quelqu’un d’autre ailleurs. Vous pouvez également trouver des « Journaux d’activité » dans la section Paramètres et confidentialité, où vous pouvez voir les preuves des failles de sécurité du compte.

Il est très important d’utiliser l’authentification à deux facteurs lors de la connexion, qui devrait être active par de nombreux utilisateurs. En cas d’installation d’une application Facebook malveillante, consultez la liste des applications installées et supprimez celles récemment installées ou celles que vous ne connaissez pas et que vous n’utilisez donc pas. Si vous avez installé une nouvelle application sur votre téléphone selon la fenêtre vous invitant à le faire, n’ouvrez pas l’application et désinstallez-la immédiatement.