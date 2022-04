« C’est dommage que l’implication avec Neymar et Messi soit arrivée si tard »

match à l’extérieur contre Clermont C’est probablement la meilleure rencontre que nous ayons vue cette saison trident Paris Saint Germain.

Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar Jr. Ils ont terminé un match fantastique qui s’est terminé en beauté 1-6 avec des triplés de la France et du Brésil et trois passes décisives de l’Argentine.

À la fin du match, Mbappe s’est entretenu avec ‘Canal Plus France’ et a indiqué qu’une bonne entente entre les trois est arrivée « trop ​​tard ».

« S’engager avec Neymar et Messi ? Dommage qu’il soit tard« , a déclaré le Français, laissant planer des doutes quant à savoir s’il a l’intention de quitter le club ou s’il est arrivé à la fin d’une saison où rien n’est en jeu.

Sur son avenir, il veut garder le silence : « J’ai répondu à des questions pour savoir si Neymar ou Messi peuvent influencer ma décision ou non. Ils sont là depuis juillet. Je les ai vus plusieurs fois. J’ai déjà répondu. »

Il y a quelques jours, Mbappe assurait qu’il y a « des nouveautés » Cela vous fait repenser votre situation. Sur, Pochettino Il a encore répété que son intention était d’avoir Kylian l’année prochaine.

« Nous voulons le meilleur pour lui et pour le club… et le mieux, c’est qu’il reste. Moi et le club y pensons… mais puis il y a des négociations qui doivent bien se terminer »a déclaré l’entraîneur argentin.