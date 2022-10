Caricatures de Mahomet et les limites de la liberté occidentale. Avons-nous appris quelque chose ?

Une statue de l’auteur George Orwell se dresse devant la salle de rédaction centrale de la BBC à Londres. Comme symbole de la liberté d’expression. Sur le mur derrière la statue se trouve une citation d’Orwell : « Si la liberté signifie quelque chose, c’est le droit de dire aux gens ce qu’ils ne veulent pas entendre. »

Oui, c’est vrai. Cela ne veut pas dire que je dois le faire tout le temps et dans toutes les situations. C’est l’essentiel du débat sur la caricature du prophète Mahomet en 2005.

Il est logique de se souvenir de ce qui s’est passé alors. Il s’agissait de défendre la liberté. Et pour le droit de critiquer cette défense. Pour la liberté, il n’est pas nécessaire d’être à la fois poli et empathique. Et de savoir si ça devrait être comme ça.

Quelles sont les limites et les formes de notre « liberté occidentale » ?

Autocensure ?

Le 30 septembre 2005, le journal danois Jylland Posten a publié 12 caricatures. Muhammad est également représenté dans la plupart d’entre eux. L’un des dessins animés le représente avec une bombe sur un turban.

La publication a déclenché une vague de protestations violentes dans le monde musulman et parmi les musulmans vivant en Occident, y compris des assassinats.

« Puéril. Irresponsable. haineux. Provocation pour provocation. Publicité. Critique des caricatures du prophète Mahomet dans le journal danois Jylland Posten. » écrivez Fleming Rose, rédacteur en chef Jylland Posten, qui a commandé le dessin animé. « Ils disent que la liberté d’expression ne signifie pas insulter les sentiments religieux… Je suis d’accord. La liberté ne signifie pas que vous publierez quoi que ce soit. Jylland Posten ne publie pas de pornographie ni ne montre de détails sur les cadavres. Il est très rare que des grossièretés apparaissent sur notre site. Mais les dessins animés parlent d’autre chose. »

Selon Flemming Rose, c’est un test important du degré auquel (et pas seulement) les médias danois sont imprégnés d’autocensure. Les journalistes et les artistes craignent les représailles des fondamentalistes islamiques.

Rose cite plusieurs exemples qui se sont produits peu de temps avant la publication du dessin animé. Dans une interview accordée au Jylland Posten, l’humoriste danois a avoué qu’il n’aurait aucun mal à uriner sur sa Bible devant la caméra. Mais il n’oserait pas uriner dans le Coran.

L’auteur Kare Bluitgen n’a pas pu trouver d’illustrateur pour son livre pour enfants sur le Coran et la vie de Mahomet. Dans la tradition islamique, représenter un prophète est considéré comme un blasphème. Les illustrateurs craignent la punition.

À peu près à la même époque, la Tate Gallery de Londres organisait des expositions d’artistes d’avant-garde représentant la Bible, le Coran et le Talmud en lambeaux. La galerie ne veut pas exacerber les tensions après les précédents attentats terroristes à Londres.

Et le musée de Göteborg ne veut pas non plus irriter les musulmans et supprimer les peintures aux motifs sexuels et les citations du Coran.

Où venons-nous? La peur de la confrontation avec l’intégrisme islamique va à l’encontre de la liberté d’expression.

Selon Rose, un sujet important sur lequel la presse libre devrait se pencher. Il a donc contacté le dessinateur.

La liberté d’expression dans le monde de la littérature Le roman de l’auteur britannique George Orwell Nineteen Eighty-Four, ou 1984, envisage un monde dans lequel ce qui compte n’est pas ce qui est vu, mais ce que le régime est autorisé à voir.

Dessin animé

Le 30 septembre, Jylland Posten a publié le dessin animé dans la rubrique culturelle. Parmi eux se trouve une photo de Kurt Westergaard montrant Muhammad en terroriste – avec une bombe dans son turban.

Les protestations contre la publication de la caricature ont commencé en octobre et se sont propagées dans le monde musulman. Et cela a culminé près de dix ans plus tard avec les attentats terroristes contre l’hebdomadaire français Charlie Hebdo.

À la mi-octobre, des manifestations pacifiques de plusieurs milliers de jeunes ont eu lieu à Copenhague. Les religieux islamiques locaux se sont rencontrés et consultés sur d’autres actions. Des ambassadeurs de plusieurs pays musulmans ont demandé au Premier ministre danois d’entrer.

Le Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen a rejeté la réunion et a déclaré qu’au Danemark, il existe un degré élevé de liberté d’expression et que le gouvernement n’a pas le droit d’interférer dans la politique éditoriale des médias. Cependant, si une personne se sent insultée, elle a le droit d’aller en justice. Il a décidé.

La nature de la protestation a immédiatement commencé à changer. Flemming Rose et Kurt Westergaard ont été condamnés à la « peine de mort » par une organisation fondamentaliste. Tous deux ont été avisés par la police de déménager dans une « adresse protégée ».

Au cours des violentes protestations et manifestations, plus d’une centaine de personnes sont progressivement décédées. Des ambassades danoises ont été attaquées dans plusieurs pays musulmans. L’Arabie saoudite et le Koweït ont annoncé un boycott des produits danois. La rédaction du Jylland Posten a été évacuée à plusieurs reprises en raison de la menace d’attentats à la bombe.

Kurt Westergaard a vécu le reste de sa vie (il est décédé en 2021) dans la clandestinité.

Photo : De Balie Amsterdam, Wikimedia Commons Kurt Westergaard, auteur des caricatures les plus provocantes de Mahomet publiées dans le Jylland Posten.

Charlie Hebdo

Les discussions sur l’autocensure et le politiquement correct se sont également répandues dans le monde occidental. Certains journaux ont réimprimé la caricature, d’autres ont adopté une attitude réservée, voire critique. Parmi les journaux qui ont réimprimé la caricature figuraient des journaux français Charlie Hebdo hebdomadaire satirique.

Charlie Hebdo a également ajouté son propre dessin animé Mahomet. La publication a provoqué de vifs désaccords entre les politiciens français et les publicistes. L’affaire va au tribunal. Cependant, en 2007, le rédacteur en chef du magazine a été libéré.

En septembre 2011, le magazine a changé le nom de l’un de ses numéros en Charia Hebdo (selon la loi religieuse islamique de la charia). Mohamed est répertorié comme rédacteur en chef de ce numéro dans le dossier. Il y a une caricature de lui en première page.

En 2015, deux terroristes musulmans ont fait irruption dans la salle de rédaction et tué 12 rédacteurs en chef.

Photo : Wikimédia Commons Le slogan « Je suis Charlie » est devenu une expression de solidarité avec les rédacteurs du magazine Charlie Hebdo après les attentats terroristes. Projection du bâtiment de l’Ambassade de France à Berlin.

Guerres de civilisation et sens de l’humour

Flemming Rose et un certain nombre de politiciens, d’artistes ou de publicistes partageant les mêmes idées présentent la « lutte autour des dessins animés » comme « guerre de civilisation« Le monde démocratique libéral se heurte à l’Islam idéologique fondamentaliste. L’Occident doit défendre sa liberté. Il ne doit pas reculer.

Et ce faisant, il offre aux musulmans la meilleure voie vers l’intégration – voyez, nous nous moquons de vous autant que nous nous moquons de nous-mêmes. Nous vous traitons donc de la même manière.

Une haute interprétation s’offre. L’Occident vient de mener une « guerre contre le terrorisme » et le président américain George Bush l’a décrite au monde comme une nouvelle « croisade » – la guerre du bien contre le mal. Le début a été l’attentat terroriste contre le World Trade Center à New York le 11 septembre 2001.

Peu de temps avant la publication de la caricature, des terroristes islamiques ont attaqué Londres. Plus de 50 personnes sont mortes dans une série de meurtres ici en 2005.

Pas de retraite. Sinon, l’Occident se dissoudra dans une idéologie haineuse médiévale.

Mais de nombreux politiciens, universitaires et publicistes trouvent cela beaucoup plus compliqué. Qu’il n’y a pas de « front unifié » des démocrates et des fondamentalistes. Que cette vision en noir et blanc du monde, d’une part, ne correspond pas à la réalité, et, d’autre part, suscite inutilement des émotions déjà fortes. Il ne montre aucun moyen d’établir une communication.

C’est une solution puissante : partagez notre sens de l’humour ou retournez d’où vous venez.

Photo : Magnus Fröderberg, Wikimedia Commons L’ancien Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen.

Droit de publier

Tous les critiques libéraux de Flemming Rose conviennent que la liberté d’expression doit être préservée. Et ils ajoutent que ce n’est pas un principe simple.

« Il y a des limites, des limitations. Le goût, la loi, la coutume, les règles de la logique jouent un rôle », a écrit le journal britannique The Guardian dans un éditorial en 2006. « Toutes ces contraintes jouent un rôle et ne peuvent être ignorées car il existe aussi un principe général supérieur. » En termes simples : le droit de publier quelque chose ne signifie pas que vous devez le faire.

Journaliste et expert du monde islamique Jonathan Steele résumant la contradiction : « Lorsque les manifestations ont commencé, les médias européens ont réimprimé les caricatures en solidarité avec Jylland Posten. Et ainsi répéter la mauvaise position anti-islamique et déclencher une « guerre de civilisation » », a-t-il écrit.

Et il a poursuivi : « Mais pourquoi un journal britannique progressiste devrait-il être solidaire d’un éditeur danois contre l’immigration ? Avec un éditeur danois faisant une énorme erreur de jugement ? Pourquoi devrait-il être solidaire avec lui plutôt qu’avec les musulmans britanniques qui sont offensés par la caricature ?

La discussion a déplacé la réflexion sur la signification de la liberté occidentale. Puis-je dire et écrire quelque chose ? Et dans la conviction que j’ai et que je devrais enseigner aux autres que c’est la meilleure façon de communiquer ?

Ou puis-je réfléchir sur ma position? Je connais ma force, le pouvoir de la parole et de la liberté. J’apprécie les mots. Je ne me sens pas obligé de répandre des insultes juste parce que j’ai le choix.

Outre la liberté, je crois également au bon goût, à la modestie et à l’empathie comme valeurs.

Charlie Hebdo et la polémique Le magazine satirique français Charlie Hebdo a représenté sur sa première page la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne agenouillée sur le cou de Meghan d’une manière similaire à la façon dont un policier blanc s’est agenouillé devant George Floyd, un homme noir, avant sa mort.

Monde

Kurt Westergaard vit sa vie dans le secret et craint les représailles des fondamentalistes.

Des terroristes tuent 12 rédacteurs en chef du magazine satirique Charlie Hebdo.

L’Occident a mené une « croisade » en Irak et a aidé à créer l’État islamique.

État islamique terrorisant le monde occidental, tué.

L’Occident a complètement perdu sa guerre contre le « mal » en Afghanistan.

Il y a quelques années, l’Occident a accueilli des centaines de milliers de réfugiés de guerres dans le monde musulman.

L’Occident mène maintenant sa plus grande guerre depuis des décennies sur son propre sol. Il lutte pour survivre avec Poutine. Et il a appris à communiquer à nouveau avec « l’empire du mal ».