Bild : Scholz, Macron et Draghi se rendront à Kyiv avant le sommet du G7

Berlin – Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi prévoient de se rendre à Kyiv avant le sommet du G7, a annoncé aujourd’hui le journal allemand Bild am Sonntag, citant ses sources.

« Nous ne pouvons pas le confirmer », a déclaré à Reuters un porte-parole du gouvernement allemand, et l’Elysée et le gouvernement italien n’ont pas répondu à la demande. Reuters a rappelé qu’aucun des trois dirigeants ne s’était rendu à Kyiv depuis l’invasion russe et que Macron avait été critiqué par certains politiciens d’Europe de l’Est pour leurs efforts pour maintenir le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine.

L’Elysée a déclaré cette semaine que Macron se rendrait à Kiev lorsqu’il serait utile. En avril, le président français a déclaré qu’il se rendrait à Kiev lorsqu’il y aurait une chance que la route change.

La BBC note sur son site Internet en langue russe que les informations des journaux allemands n’ont pas été confirmées par d’autres sources et que la plupart des dirigeants du pays qui se sont rendus à Kyiv pendant la guerre ont choisi de ne pas annoncer leur visite à l’avance pour des raisons de sécurité.

Le sommet du G7 des principales économies mondiales (Royaume-Uni, France, États-Unis, Canada, Allemagne, Japon et Italie) se déroulera du 26 au 28 juin en Bavière.