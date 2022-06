Barcelone a été complètement en feu à domicile et touche à sa fin. West Ham progresse après une nette victoire à Lyon

Les footballeurs du FC Barcelone ont perdu en quart de finale de la Ligue Europa au Camp Nou à Francfort et après un match nul 1:1 lors du premier duel de la compétition, ils ont terminé. West Ham avec Tomáš Souček et Vladimír Coufal a gagné 3: 0 en France, le duel d’ouverture s’est terminé 1: 1. Les vainqueurs joueront ensemble pour la finale.

Francfort a pris les devants à Barcelone dès la 4e minute, lorsqu’il a transformé Kosti en penalty. L’équipe nationale serbe a mis le doigt sur le deuxième but, après sa passe, il a dirigé le ballon vers le tir de Borre et a augmenté l’avance avec un tir d’exhibition.

Les Catalans n’ont pas été aidés par un rallye précoce, et après 15 matchs, leur séquence sans défaite a pris fin. À la 67e minute, le héros du match Kostič a assuré une progression surprenante, bien que l’équipe locale ait tout de même corrigé le score dans la mise en place. Busquets a donné un peu d’espoir à Barcelone et a clôturé le match à la onzième minute du temps imparti avec un penalty de Depay. L’Eintracht fait à nouveau partie des quatre premiers de la Ligue Europa après trois ans.

Lyon peut rapidement prendre l’avantage face à « Hammer », mais Toko Ekambi ne tire que des bâtons. Juste avant la pause, West Ham a frappé d’un superbe corner discipliné, le stoppeur Dawson trouvant le terrain. À la 44e minute, il a intensifié Rice et a terminé dix minutes dévastatrices, bien qu’avec une pause interrompue, à la 48e minute de la pause de Bowen. L’équipe nationale d’Angleterre a marqué dans les deux matchs.

Souček et Coufal ont joué tout le match pour le vainqueur, le milieu de terrain Alex Král restant sur le banc. Les « Hammers » sont en demi-finale de Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1976.

La prochaine étape est une autre équipe allemande de Leipzig, qui après un résultat à domicile 1: 1 de la semaine dernière a gagné aujourd’hui à Bergam 2: 0. Les deux buts ont été marqués par Christopher Nkunku, qui a établi sa position de joueur le plus productif de l’équipe. L’équipe de France de 24 ans a un bilan de 30 buts et 18 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison. À Bergame, il s’est d’abord imposé à bout portant après la passe de Laimer à la 18e minute et a finalement ajouté un fusible sur un penalty, qu’il a lui-même remporté.

Les « Red Bulls » ont atteint les demi-finales de la Coupe d’Europe pour la deuxième fois de la courte histoire du club. Lors de la saison 2019/20, ils sont même entrés dans les quatre meilleures équipes de la Ligue des champions.

Les derniers demi-finalistes étaient les Glasgow Rangers, qui ont battu 3:1 après avoir vaincu Brag. À domicile, l’Écossais a rapidement effacé un déficit d’un but dès le premier duel, et juste avant la mi-temps, il a été assisté par l’arbitre, qui a ordonné un penalty très serré et exclu Tormen.

Mais les Portugais ont également réussi à marquer dix buts et à prolonger le match. Cependant, ils l’ont mis ensemble dans une longue série de faiblesses, puis le juge les a renvoyés à neuf, lorsqu’il a montré un carton jaune à Medeiros, puis un autre pour protestation…

Matchs des quarts de finale de la Ligue Europa :

FC Barcelone – Eintracht Francfort 2:3 (0:2)

Buts : 90. + 1 Busquets, 90. + 11 Depay avec stylo. – 4. stylo z. et 67. Kostic, 36. Borre. RC : 90. +11 N’Dicka (Francfort). Premier match 1:1, Francfort avance.

Lyon – West Ham United 0:3 (0:2)

Buts : 38. Dawson, 44. Rice, 48. Bowen. Premier match 1:1, West Ham avancé.

Bergame – Leipzig 0:2 (0:1)

Buts : 18 et 87 depuis l’enclos. mon kun. Premier match 1:1, Leipzig avance.

Glasgow Rangers – Braga 3:1 après prolongation (2:1, 2:0)

Buts : 2e et 44e depuis l’enclos. Tavernier, 101. Roofe – 83. Carmo. K : 42. Tormena, 105. Medeiros (les deux Braga). Premier match 0:1, les Rangers avancent.