Babiš sur Blesk : « Ma présence en RPD n’est pas importante ». Qu’a-t-il dit de la villa en France ?

Lors de la réunion de l’ANO, les choses se sont échauffées récemment, comment percevez-vous la situation autour de vous ?

« Je comprends. Nous avons 174 arrêts et ils fonctionnent tous. Je pense que cela a eu un grand impact sur nos préférences. Les gens sont calmes, personne ne dérange rien. Maintenant, une coalition de cinq personnes sait que c’est en notre faveur, alors ils ont besoin pour percer en quelque sorte comment. Par conséquent, lors des réunions en Bohême du Sud, tout a été arrangé par des représentants de la coalition de cinq personnes qui y ont couru. À Český Krumlov, c’était TOP 09, à Třebon, c’était Pirát. Là, certains ont même dit là-bas Ce serait un meurtre. Il s’est avéré que c’était une fausse information, alors ils nous ont poussés hors de la place, ont frappé sur la caravane, jeté des œufs.

Vous traitez les électeurs du SPOL et du Pirstan de fascistes et de nazis. Vous déclarez alors que vous regrettez d’avoir brièvement cité l’article. Vous n’avez pas envie d’ajouter de l’huile sur le feu ?

« Je me suis excusé quatre fois, mais il y a cette atmosphère où un œuf vole vers vous et puis vous sentez qu’il arrive, je ne sais pas quoi, donc ce n’est pas une situation idéale. Alors oui, c’était une erreur.

Qui a eu l’idée de conduire le camping-car à travers le pays ?

« Je ne sais plus, peut-être normal. »

Comment peut-on dire que cela fait partie d’une campagne municipale et non présidentielle ?

« Eh bien, le fait qu’il n’y a jamais eu un mot sur le président et que je n’ai jamais dit que j’allais me présenter et que nous n’avons pas du tout parlé d’une course. Donc, c’est la campagne pour les élections municipales et sénatoriales, et cette campagne va se terminer par un second tour au Sénat et ensuite ça ne continuera pas. »

Au fait, c’est l’appartement de qui ? Est-ce le vôtre ? L’avez-vous acheté avec votre propre argent ?

« Oui bien sûr. »

Cependant, dans le compte transparent d’ANO, il est indiqué que le déménagement meuble votre appartement avec l’argent de la fête…

« Je ne sais pas, c’est une nouvelle information pour moi. Pourquoi devrais-je savoir? »

La plupart des gens remarquent quand quelque chose arrive à leur voiture.

« Je demanderais bien, mais je ne pense pas que ce soit une information importante. »

Le porte-parole de l’ANO, Vladimír Vořechovský, a ensuite envoyé à Blek une explication plus détaillée : « Le propriétaire du camping-car est le chef du mouvement ANO, Andrej Babiš. Étant donné que la voiture est actuellement utilisée dans la campagne électorale, le mouvement a, pour maintenant, a conclu un contrat avec M. le président concernant la location de moyens de transport, où une valeur de performance gratuite spécifiée est fixée à des prix réguliers. Dans un compte transparent pour la campagne, les éléments directement liés à la campagne sont enregistrés comme dépenses électorales, exactement comme l’exige la loi. Cela comprend, par exemple, les haut-parleurs, les microphones, les gobelets, etc., pour un total de 23 005 CZK à ce jour. »

Vous êtes député de l’opposition depuis trois quarts d’année, comment pensez-vous que ça évolue ?

« Je vais bien en tant que député… Et le travail d’un député est d’aller entre les gens, donc je sais où vous allez. C’est le charme des médias que Babiš ne fonctionne pas. Eh bien, Babiš fonctionne et le fait qu’il aille rencontrer des gens… »

…mais vous n’avez participé qu’à 21% des votes.

« … oui, mais l’adjoint Babiš n’a pas été intrigué par le fait que Michálek a dit à Okamura qu’il avait un bain à remous, et Okamura lui a dit ce que son employeur montrait quelque part. Ce n’était donc pas mon but en y allant. Je était en couple, j’ai écouté Alenka Schillerová, qui m’a dit où aller. »

Et votre participation augmentera-t-elle après l’élection ?

« La présence n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que vous parliez aux gens et que je parle… Habituez-vous, cela ne changera pas.

Vous avez envoyé une lettre au Premier ministre demandant la démission de Víto Rakušan à cause de l’affaire Dosimeter. Combien de temps accordez-vous au cabinet ?

« Nous ne nous sommes pas permis de perdre du temps là-bas. Bien sûr, nous savons ce que le Premier ministre répondra. Que si M. Rakušan licencie le maître de poste et que M. Gazdík est licencié pour un seul contact avec M. Redl, et ici le chef de la service (Petr Mlejnek, directeur de l’ÚZSI – ndlr) a eu des contacts répétés et personnels, puis c’était un scandale. Nous ne l’avons pas vraiment ici. Quelle réputation peut avoir un tel service quand cette personne est là. Et le Premier ministre dit qu’il a aidé à exposer le dosimètre ? Il doit se moquer des gens. »

Vous reprochez au gouvernement de ne pas aider suffisamment avec les prix élevés de l’énergie. Selon vous, à quoi ressemblera l’aide ?

« Ils doivent convoquer d’urgence le conseil de surveillance extraordinaire de ČEZ et, par l’intermédiaire de leurs représentants, lui ordonner de quitter la Bourse de Leipzig. Ils doivent limiter les prix de l’énergie, comme l’ont fait les Slovaques, les Portugais et les Espagnols. »

Un tribunal français enquête sur vous pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale en raison de l’achat d’une grande maison en France. Avez-vous plus d’informations à ce sujet?

« Votre sœur Le Monde a écrit cela. Et la question est, pourquoi écrit-elle cela maintenant, alors qu’elle aurait fait l’objet d’une enquête depuis février. Il était nécessaire de résoudre les affaires Dosimeter, Autriche et crime organisé. De plus, les Pandora Papers ont organisé de l’étranger sont apparus cinq jours avant les élections de l’année dernière. Ils ont menti sur le blanchiment d’argent. C’est de la connerie.

Pourquoi avez-vous utilisé des chaînes et des sociétés offshore aussi complexes pour acheter des villas ?

« C’était sur la recommandation d’un avocat et agent immobilier mondialement connu. »

Et ne trouvez-vous pas cela étrange ?

« Je fais confiance à mon avocat. »

À quelle fréquence allez-vous dans une villa sur la Côte d’Azur ?

« Je n’y suis pas allé depuis longtemps. »

Et tu vas là-bas pour la vieillesse?

« Cette villa n’est pas la mienne. »

Alors à qui ?

« Peu importe qui. Ce n’est pas le mien. »

Maintenant, vous dites que tout va bien et vous prétendez que ce n’est pas à vous, alors à qui appartient-il ?

« Ce n’est pas à moi et la villa a disparu. Je ne la possède pas. »

Alors tu l’as vendu ?

« Je n’en ai jamais eu. Il appartient à une entreprise et je ne pense pas que cela importe. La transaction s’est bien passée. J’ai envoyé l’argent des impôts que j’avais emprunté là-bas et il m’a été restitué. Et c’est la fin.