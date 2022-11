Avant-première : Victime, Michael Kocáb – rocker contre politicien, Holy Spider ou Black Panther : Vive Wakanda

Sacrifice

Irina (40 ans) est une mère célibataire ukrainienne qui vit dans une petite ville tchèque. Lorsqu’il s’est rendu quelques jours en Ukraine pour obtenir une prolongation de visa, le fils d’Igor est resté seul en République tchèque. En Ukraine, cependant, il a appris que quelqu’un avait brutalement battu Igor. Le principal suspect de l’attaque apparemment non provoquée était un résident rom local. Irina a décidé de demander justice.

Victime, Slovaquie / Tchèque / Allemagne 2022, 92 minutes, réalisateur : Michal Blaško, acteurs : Vita Smačeljuk, Gleb Kuchuk, Alena Mihulová, Igor Chmela, Klaudia Dudová et autres.

Michael Kocáb – rocker contre politicien

Les étapes de la vie de Michael Kocáb se développent à partir des moments charnières de l’enfance, de l’adolescence, de l’âge adulte jusqu’à l’âge adulte, d’où il se voit lui-même et sa vie jusqu’à présent. Le film est consacré à sa carrière musicale et à sa carrière d’homme politique, et en grande partie à la famille de Kocáb, dont ses quatre enfants.

Michael Kocáb – rocker versus politicien, tchèque/slovaque 2022, documentaire, 102 minutes, réalisatrice : Olga Sommerová

Murs de rêve : Hôtel Chelsea

Dans les années 1960, le légendaire hôtel Chelsea de New York a servi de sanctuaire aux artistes underground les plus célèbres de son temps. Des traces ont été laissées ici par Patti Smith, Janis Joplin, Jim Morrison, Dylan Thomas, Allen Ginsberg, Bob Dylan ou encore Jimi Hendrix. Cependant, ce film sombre et poétique peut attirer leur attention, mais c’est surtout un portrait mélancolique de l’esprit mourant de l’hôtel.

Dreaming Walls : Hotel Chelsea, Belgique / France / Pays-Bas / Suède 2022, documentaire, 80 minutes, réalisé par : Amélie van Elmbt, Maya Duverdier

Sainte araignée

En 2001, Saeed Hanaei a tué seize prostituées dans la ville de Mashhad parce qu’il les considérait comme « impures ». Alors que la police ignore le crime, Rahim, un journaliste de Téhéran, erre dans les ténèbres de la ville sainte à la recherche de la vérité. Le procès du tueur a ensuite provoqué un énorme émoi en Iran, non seulement à cause de l’horreur de ce qui s’est passé, mais aussi parce que certains médias et groupes conservateurs ont fait de lui un héros.

The Holy Spider, Danemark / Allemagne / Suède / France 2022, drame policier, 115 minutes, réalisé par Ali Abbasi, avec : Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Sara Fazilat et autres.

Panthère noire : Vive Wakanda

La reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et Dora Milaje luttent pour protéger leur pays d’une puissance mondiale envahissante après que la nouvelle de la mort du roi T’Challa se soit répandue. Alors que les habitants de Wakanda luttent pour accueillir le prochain chapitre, les héros doivent s’unir pour créer un nouveau monde pour le royaume de Wakanda avec l’aide de Nakia et Everett Ross.

Black Panther : Long Live Wakanda, États-Unis, 2022, action de science-fiction, 161 minutes, réalisé par : Ryan Coogler, avec : Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Angela Bassett et d’autres.

Un hurlement

Babs, neuf ans, a deux belles choses qui l’attendent en cette période des Fêtes. La première chose qu’il découvrit fut que le vieil homme avec une grande valise qui était soudainement apparu chez eux était son grand-père, dont il n’avait jamais entendu parler. Et le plus important – grand-père Tuitjes lui a offert un mignon petit cochon pour son anniversaire. Cependant, Kwik, comme on appelait cette récompense, était après tout un gros homme, et Babs ne pouvait s’occuper de lui qu’à condition qu’il termine son entraînement avec d’autres animaux de compagnie.

Fast, Pays-Bas / Belgique, 2022, animation, 72 minutes, réalisation : Mascha Halberstad

Ce n’est pas l’amour

Helena, prisonnière à Auschwitz est sous la protection d’un officier SS qui tombe amoureux d’elle et de son chant. Ils ont vécu dans une relation illicite jusqu’à la libération. Trente ans plus tard, Helena reçoit une lettre de la femme de Wunsch, lui demandant de « rendre » la faveur en témoignant en faveur de l’homme. Helena doit prendre une décision : aidera-t-elle l’homme qui a détruit tant de vies mais les a sauvées ?

