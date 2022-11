Auteur Vondrušek : Après Karl IV. il y a encore une « humeur stupide », il a la Bohême comme trésor

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

C’est vrai que je ne veux plus écrire d’épopées. D’ailleurs, j’ai toujours dit que je ne voulais pas écrire sur l’époque de Charles IV, car j’avais beaucoup de doutes sur l’issue de son règne. Mais les gens réfléchissent et les choses changent. Les temps ont changé. La littérature historique peut être une allégorie qui montre où nous nous sommes trompés. Non seulement c’est une lecture intéressante sur la chevalerie et le médiévalisme grossier, mais la période luxembourgeoise nous appelle directement à réfléchir à ce que nous faisons mal aujourd’hui. La première partie s’intitule Foreign King et montre à quel point il est malheureux qu’un roi ne se soucie que des intérêts étrangers et non du pays qu’il est censé promouvoir. La question de la bonne gouvernance est l’axe de toute l’épopée. Je l’avais prévu en quatre parties et la dernière se terminerait par la mort de Charles IV.

Qu’il était Charles IV. être élu le plus grand Tchèque ne veut pas dire qu’il l’est vraiment. Vlastimil Vondrusek