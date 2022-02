Au final ce n’est pas assez pour une médaille – biathlon

Au final, la médaille n’a pas suffi aux Azzurres autour de Dorothea Wierer. © ANSA / CHANTEUR FILIP

Mercredi à 08h45 (CET), le relais de biathlon féminin a duré 4×6 kilomètres. Le relais féminin italien était depuis longtemps sur la voie d’une médaille, mais Federica Sanfilippo n’a pas pu tenir la chandelle pour ancrer solidement la compétition.

Au final ce n’était pas suffisant pour les « Azzurre ». Pendant longtemps, ils ont été dans le trio de tête avec la Suède et la Russie, mais les solides ancres que sont l’Allemagne et la Norvège ont gagné beaucoup de temps sur la piste et ont finalement dépassé Azzurre Federica Sanfilippo en quatrième position. Il y a l’or pour la Suède, l’argent pour la Russie devant l’Allemagne. Les grands favoris de la Norvège viennent de perdre le podium. L’Italie s’est retrouvée à une belle 5e place.

Les Italiens ont commencé avec Lisa Vittozzi. Cette fois, il est resté souverain sur le champ de tir et n’a eu besoin que d’une seule réserve dans les deux étapes. Vittozzi s’est rendu à Dorothea Wierer, à seulement 1,5 seconde, 10 secondes devant la Bulgarie, la France et la Norvège.

Rasnerin a su reprendre l’avantage sur le premier tir et est resté parfait. Cependant, la Suède et l’Allemagne restent proches de Wierer et à seulement 4 secondes du Tyrol du Sud. Wierer est également resté sans faute lors du 2e tournage et a assuré sa meilleure performance sur le pas de tir. Cependant, la joueuse de 31 ans n’a pas été tout à fait convaincante sur la piste de ski de fond et a été confiée à Samuela Comola, à 10 secondes de la Russie. Dans le deuxième échange, la France et la Norvège avaient déjà 1,46 seconde et 1,53 seconde de retard sur la Russie aux 8e et 9e positions.

Comola, 23 ans, a également obtenu toutes les cibles du premier coup et a initialement maintenu l’Italie sur la voie d’une médaille, même si les prétendants avaient toujours de bons coureurs à la fin. Lors du 2e tournage, Comola est venue au stand de tir avec Svetlana Mironova de Russie et Hanna berg de Suède. Alors que Mironova avait un tour de tirs au but, Comola et Berg se sont qualifiés avec une réserve et le trio de tête Suède, Italie et Russie ont couru ensemble vers le 3e remplacement. L’Allemagne, quant à elle, est restée quatrième, 30 secondes plus lente, tandis que la France et la Norvège ont pris le temps de traîner le leader à 1m20s.

Comola a été remis à Federica Sanfilippo de Ridnaun avec 7,4 secondes en Russie. Il devra combattre la forte Elvira berg de Suède et Ulina Nigmatullina de Russie. Cependant, l’Allemande Denise Herrmann et bien sûr l’incroyable Norvégienne Marte Olsbu Røiseland se cachent derrière. Les choses ont continué à bien se passer après le 7e tir, Sanfilippo a tiré proprement et s’est remis sur les rails à la 3e place. L’avance sur l’Allemagne n’était que de 10 secondes. La Suède est restée sur la voie de l’or avec une avance de 26 secondes sur la Russie. Même au classement, Berg n’a montré aucune tension et n’avait besoin que d’un seul remplaçant. Il a couru confortablement vers la médaille d’or avec une avance de 24 secondes sur Nigmatullina. Sanfilippo n’avait besoin que d’une seule réserve à un stand, mais a été progressivement dépassé sur la piste par des concurrents beaucoup plus rapides.

Alors que Sanfilippo recule à la 5e place, Røiseland rattrape Denise Herrmann dans la course à la médaille de bronze. Mais au final, cela n’a pas suffi à la Norvège. L’or à la Suède, l’argent à la Russie et le bronze à la Norvège. Federica Sanfilippo a terminé 5e, une solide performance du relais italien. Avec seulement 5 pièces de rechange, les Italiens ont réalisé les meilleures performances sur le pas de tir, mais au final leurs skis n’étaient plus là.

