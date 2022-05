Attaque russe sur Paris, Berlin ou Rome ? « Personne ne sera à l’abri »

QUE La propagande du Kremlin a commencé à s’intensifier à un moment où le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti qu’il souhaitait mettre fin aux sanctions dans le cadre des pourparlers de paix.

Dans l’émission « 60 minutes » du réseau public « Rossian-1 », qui est à moitié connecté au Kremlin, la carte de la façon dont le président russe lancera une frappe nucléaire est présentée dans les grandes capitales européennes.

Le maître de cérémonie a déclaré qu’il suffisait 106 secondes pour détruire Berlin, Allemagne, 200 pour Paris, France et 202 pour Londres, Angleterre. « Personne ne sera à l’abri »ont déclaré les présentateurs qui ont également donné un exemple, en plus des trois mentionnés ci-dessus, Rome, en Italie.

Dans ce programme, il est en outre expliqué que Poutine lancera un missile nucléaire depuis la ville de Kaliningradune enclave russe bordant la Pologne et la Lituanie, et à environ 600 kilomètres de la frontière la plus proche avec la Russie.

Il convient de garder à l’esprit que Sergei Lavrov avait précédemment mis en garde contre l’utilisation possible d’armes nucléaires russes, n’excluant pas la troisième guerre mondiale. « Si cela se produisait, ce serait nucléaire et destructeur », a-t-il déclaré.

Concernant les sanctions imposées, le ministre russe a déclaré: « Biden est expérimenté et sait qu’il n’y a pas d’alternative aux sanctions autres que la guerre mondiale ».

La Russie possède le plus d’armes nucléaires au monde

la Russie d’aujourd’hui le pays avec le plus d’armes nucléaires au monde. Le 25 février, le lendemain du début de l’invasion russe, le Bulletin of Atomic Scientists a publié une étude dans laquelle les capacités nucléaires de la Russie étaient analysées. Il a été constaté que Poutine disposera d’environ 5 977 armes nucléaires.

Derrière la Russie seuls les États-Unis avec un nombre élevé d’armes nucléaires. Ces deux pays possèdent, à eux deux, environ 90 % des armes nucléaires mondiales.

