Les inquiétudes concernant les pénuries d’électricité dans la période hivernale à venir ont incité l’Allemagne à aller de l’avant en ce qui concerne les centrales nucléaires restantes, qui, selon deux décisions de 2011, fermeront à la fin de l’année estivale. Le démantèlement d’un certain nombre de centrales nucléaires en France, dont elles dépendaient l’énergie pour l’été et l’hiver en Allemagne, a conduit à un nouveau changement politique concernant leur propre énergie nucléaire. Alors que la décision récente visait à maintenir les deux centrales nucléaires restantes en activité à partir du Nouvel An uniquement en tant que dépôt, ils parlent maintenant de les maintenir opérationnelles.

Le ministère fédéral de l’Économie a déclaré mardi qu’après d’intenses négociations, il s’était mis d’accord avec les entreprises EnBW et PreussenElektra, en tant qu’exploitants de centrales nucléaires, sur une grande partie de l’approvisionnement en électricité même après le Nouvel An estival. Le 15 avril 2023 vient d’être fixé comme date de fermeture de la centrale.

La centrale nucléaire de Neckarwestheim (GKN II) d’EnBW est située au nord de Stuttgart dans le Land de Bade-Wurtemberg. La tranche nucléaire de Zmiovan est entrée en service en 1989. Par exemple, l’année dernière, elle a fourni 11,2 TWh d’électricité à a une capacité installée de 1400 MW. L’accord actuel stipule que la cinquième année, les centrales électriques doivent fournir 1,7 TWh supplémentaires, qu’elles doivent fournir en construisant un mur pour brûler la conduite de carburant.

Georg Stamatelopoulos, en tant que représentant de la société EnBW, a notamment déclaré dans un rapport publié : L’accord qui a été conclu avec le gouvernement fédéral est très difficile pour nous en tant que société énergétique en termes de mise en œuvre. Par exemple, nous avons dû déplacer tous les préparatifs d’un engagement prévu à la fin de l’année vers des opérations en cours fiables et sûres dans la réserve de fonctionnement. D’autre part, comme toujours apprécié, EnBW contribuera toujours au mieux à la sécurité d’approvisionnement énergétique en Allemagne.

La centrale nucléaire Isar 2 située en Basse-Bavière, qui a pu continuer à fonctionner en tant qu’espèce, a ensuite eu une installation similaire avec une puissance de 1 485 MW. L’opérateur PreussenElektra, étant la fille du géant de l’énergie E.on, pourrait être plus préoccupé par l’extension de l’exploitation. Pour un fonctionnement ultérieur, la centrale électrique doit d’abord être éteinte pendant une courte période afin que la réparation générale de la vanne de la chambre Petlakov puisse être effectuée. Après le redémarrage, il pourra continuer à fonctionner avec le réacteur en activité, éventuellement jusqu’en mars 2023.

Guido Knott, président du conseil d’administration de la société PreussenElektra, a déclaré : Bien que l’on ne sache pas encore exactement en quoi consiste la poursuite de l’exploitation d’Isar 2, un accord a été conclu. C’est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler, et maintenant nous pouvons commencer les travaux préparatoires nécessaires. Entre autres choses, Knott a révélé : Une chose est claire – la préparation de nouvelles opérations nécessite un engagement supplémentaire de la part de l’équipe de production d’électricité et de nombreux collègues du siège de la société à Hanovre.

La première décision définitive selon laquelle la centrale électrique de Zmiovan fournira de l’électricité même après le 31 décembre, le gouvernement fédéral doit décider d’ici la fin décembre. S’il n’est finalement pas possible de continuer à fonctionner, le gouvernement peut rembourser l’entreprise pour les coûts associés à la réparation. Dans un avenir proche, des modifications législatives connexes devraient être nécessaires et donc des obligations contractuelles.

On peut ajouter que la centrale nucléaire d’Emsland, située en Basse-Saxe, devrait cesser ses activités à la fin de l’année estivale. Elle est exploitée commercialement depuis 1988, avec une capacité installée de 1 400 MW.

originaire d’Allemagne a également influencé l’évolution des prix de l’électronique en bourse, qui ont continué à baisser à cause de cela. Par exemple, en Allemagne, le premier contrat de fourniture au T1 2023 a été abaissé à 601 EUR/MWh, alors qu’en fin de semaine dernière le prix était de l’ordre de 750 EUR/MWh.