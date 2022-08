Andrej Babi fait l’objet d’une enquête en France pour l’achat d’une villa sur la Côte d’Azur

Le Tribunal d’instruction des crimes graves (PNF) d’après les conclusions des journalistes du Monde consulter les conditions d’acquisition d’une villa à Mougins dans le département des Alpes-Maritimes dans le sud de la France et a ouvert une enquête en février.

Les cochons Les médias français ont commencé à traiter de la propriété l’automne dernier après la fuite de documents classifiés, appelés les Pandora Papers.

Prix ​​14 millions d’euros, emprunter 15 ?

Il correspond à la lettre par deux maisons d’une superficie totale de plus de 500 mètres carrés, qui est situé sur un terrain d’une superficie totale de 3 hectares. Selon Le Monde, Pig aurait dû le racheter par l’intermédiaire d’une société monégasque détenue par une structure offshore aux Etats-Unis. Le prix de la transaction immobilière aurait été de 14 millions d’euros (340 millions de couronnes au taux de change actuel).

Le contrat d’achat, consulté par Le Monde, stipule que : le montant est « payé en espèces », qui peut également être compris comme un transfert normal. Cependant, des documents des Pandora Papers indiquent que la société Pig American a été utilisée pour financer l’achat d’une maison à Mougins un prêt de 15 millions d’euros auprès d’une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques. Cependant, les documents officiels français ne mentionnent pas ces prêts, précise le journal.

Selon Le Monde, les enquêteurs devraient essayer de comprendre le but de cet accord et découvrez pourquoi Babiš est propriétaire de sociétés de crédit et de structures qui empruntent de l’argent. L’enquête sera compliquée car les événements décrits datent de plusieurs années et peuvent être limités dans le temps.

Pigš nie tout acte répréhensible

Dans une déclaration à TK aujourd’hui, Babi a réitéré sa précédente affirmation selon laquelle tous les achats immobiliers en France sont effectués conformément à la loi.

« Je ne peux que répéter une fois de plus que tous les achats immobiliers sont effectués conformément à la loi. Je ne connais pas les détailsJe n’ai obtenu vos informations que des médias », a déclaré Babi aujourd’hui.

L’affaire Pandora Papers concerne des événements entourant des entreprises dans des paradis fiscaux. Dans des documents liés à l’affaire, selon Investigace.cz, Babi n’a pas déclaré dans le passé qu’il détenait des actions dans des sociétés étrangères.

Pour sa défense, Babi a précédemment affirmé que l’immobilier utilise un réseau relativement complexe d’entreprises étrangères acheté sur la recommandation d’un agent immobilier.

Maintenant, cependant, ils sont « à l’honneur » directement sur lui en France. Le PNF a confié l’enquête à l’Office central pour l’éradication de la corruption et des abus financiers et fiscaux (OCLCIFF), écrit Le Monde.

D’après l’article du Monde d’aujourd’hui à cause des Pandora Papers Babi a échoué aux élections législatives de l’année dernière et a perdu le poste de Premier ministre.

Qu’est-ce que le papier de Pandore ?