Amoureux en Angleterre, plus ou moins inconnus en République Tchèque. Que peut faire le cresson ?

Avant l’arrivée de la saison de l’ail des ours, il est temps de récolter le chou frisé, qui peut être récolté dès la mi-mars. Son nom complet est appelé cresson, mais il est aussi appelé cresson. L’herbe aquatique unique pousse dans les rivières, mais vous pouvez facilement la cultiver dans un étang de jardin ou dans une boîte derrière une fenêtre. Grâce à son goût frais et épicé, il a des utilisations polyvalentes.

Napoléon l’aimait

Le cresson a une très longue histoire et on disait dans l’Antiquité qu’en plus de son effet bénéfique sur la santé humaine, il augmente également le courage, c’est pourquoi il était servi aux soldats avant la bataille. Recommandée par Hippocrate, elle était populaire dans la Rome antique et également appréciée de Napoléon Bonaparte, qui contribua à sa diffusion en France.

Pour poisson et steak

Il a un goût légèrement amer, épicé et agréable, il est donc parfait pour les salades ou les pains au beurre, les tartinades molles ou le fromage cottage frais ou la ricotta. Il est parfait en accompagnement frais de poissons de mer grillés (surtout ceux à chair blanche, comme la dorade, le flétan ou le bar) et au Royaume-Uni, par exemple, il est souvent servi avec un steak. Et si vous le mélangez à l’aïoli (une sorte de mayonnaise maison), vous obtenez une excellente sauce pour le rôti.

Vitamine C saine

Il est très populaire en Angleterre, où il était vendu sur les marchés au début du XIXe siècle et, avec une miche de pain, servait de collation rapide et délicieuse. Aujourd’hui, les meilleurs chefs aiment travailler avec lui, non seulement à Londres, mais dans tout le pays. Et il a été lentement découvert par leurs homologues tchèques aussi. Outre son bon goût, le cresson a également des avantages importants pour la santé, car il est riche en minéraux et en vitamines (notamment en fer et en vitamine C), qui sont particulièrement importantes au printemps.

