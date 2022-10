Alpine montre son avenir. Alpenglow a un moteur à combustion à hydrogène, le conducteur est assis entre deux réservoirs – AutoRevue.cz

Les débuts publics de la voiture auront lieu au Mondial de l’Automobile de Paris, qui s’ouvre le 17 octobre.

Alpenglow, ou lueur alpine, est une teinte cramoisie au sommet de la montagne juste avant le coucher du soleil. C’est ainsi que le constructeur automobile Alpine a nommé son nouveau concept, ce qui indique sa direction future. On sait depuis un certain temps que cette marque française abandonne les moteurs thermiques à essence et se concentrera uniquement sur les alternatives. Maintenant, ce message a reçu des contours concrets et nous savons à peu près ce qui nous attend.





C’est une monoplace avec une forme dramatique qui ressemble à une voiture de course futuriste. Plus de cinq mètres de long, plus de deux mètres de large, mais même pas un mètre de haut. Un joli détail est les phares, qui sont censés ressembler à une comète entrant dans l’atmosphère. Les feux arrière deviennent alors d’un bleu incroyable et vous pouvez également voir les roues en forme de flocons de neige.





Alpenglow n’est pas une voiture électrique ordinaire, mais utilise un moteur à combustion à hydrogène pour la propulsion, une technologie qui apparaît de plus en plus fréquemment. Un réservoir d’hydrogène en forme de larme se trouve sur le côté du cockpit du conducteur. Cependant, Alpine n’est pas entré dans les détails, et tout ce que nous savons, c’est que le groupe motopropulseur ne produit que de la vapeur et du rugissement en plus des performances. Très bien, nous l’attendons avec impatience. La voiture sera présentée au Mondial de l’Automobile de Paris, qui s’ouvre le 17 octobre.