Aigle, Vallée, Rhin, Po. La pire sécheresse en 500 ans sur les fleuves européens

La Loire peut désormais être traversée à pied à certains endroits. Le plus long fleuve de France n’a jamais coulé aussi lentement. Le Rhin allemand est rapidement devenu impraticable pour la navigation. En Italie, le niveau du Pô est inférieur de deux mètres à la normale.

Un hiver exceptionnellement sec, suivi de températures estivales record et de vagues de chaleur répétées, a laissé les voies navigables européennes critiques à court d’approvisionnement en raison des perturbations climatiques.

En l’absence de précipitations significatives en Europe occidentale, centrale et méridionale pendant près de deux mois et sans rien prévu dans un proche avenir, les météorologues affirment que la sécheresse du continent pourrait être la pire depuis plus de 500 ans.