Actuellement+ | Gâteaux collants « caillés » et trop sucrés. Noël à l’étranger du point de vue de l’éditeur

Noël est célébré presque partout dans le monde, mais chaque pays a ses propres coutumes, les cadeaux ne sont pas seulement apportés par le Père Noël et le jour où ils sont offerts peut différer. Qui met des cadeaux sous le sapin en Espagne, que mange-t-on le jour de Noël en Bosnie et quels chants de Noël mettent les Américains en colère ? Les excursions de vacances à l’étranger vous sont proposées par les rédacteurs d’Aktuálně.cz, qui ont une vaste expérience des célébrations à l’étranger.

Noël est une période de traditions, de fêtes et de gastronomie à travers le monde. Cependant, dans une société multiculturelle comme la Bosnie, où musulmans, catholiques et chrétiens orthodoxes vivent côte à côte, les coutumes diffèrent à bien des égards de celles de la République tchèque. Selon Helena Truchlé, animatrice et auteure du podcast Středoevropanka, la principale différence avec les coutumes nationales est le fait que de nombreuses personnes en Bosnie ne célèbrent Noël que le 25 décembre et que certains habitants ne célèbrent les fêtes orthodoxes qu’en janvier. « Certains Bosniaques sont musulmans. Même sur les réseaux sociaux, le ‘Joyeux Noël’ habituel se transforme en ‘Joyeux Noël à tous ceux qui le célèbrent' », explique Truhlá.

L’éditeur a célébré Noël le 25 décembre avec la famille de sa petite amie bosniaque dans son cercle familial élargi. « C’est l’habitude de manger beaucoup. Dans le passé, j’avais un festin festif composé de sarma ou de feuilles de chou marinées farcies d’un mélange de viande et de riz surmonté d’un morceau de bacon. Puis keške, qui est du gruau de maïs avec du poulet râpé, des mlinci (crêpe de pâtes) avec de la dinde, de la paella espagnole et de la soupe de poisson. Et en plus, il y avait la salade de pommes de terre « russe », qui était une version beaucoup plus mayonnaise de la salade tchèque », se souvient-il.

Selon Helena Truchlé, les sucreries ne sont pas très populaires dans le pays des Balkans occidentaux. Le sweet spot pour la plupart des familles bosniaques est le gâteau bohème avec d’épaisses couches de crème au beurre et de chocolat. « Une pièce me suffit pour les vacances », avoue l’éditeur.

En fin d’après-midi, après avoir mangé, c’était l’heure des cadeaux que le grand-père de Božićnjak, qui est la version locale du Père Noël, a laissés sous le sapin en Bosnie. « Ce que j’aime personnellement dans cette version de Noël, c’est que toute la famille élargie, des membres les plus âgés aux plus jeunes, se réunit à une table », explique Truhlá.

Au lieu que le Père Noël « caca » une boîte

Par le passé, la rédactrice en chef Radka Zítková a passé Noël au Canada et aux États-Unis. Cette année, cependant, il passera pour la première fois les vacances avec sa famille en Espagne, où les prix sont décernés à plusieurs reprises. La première le soir de Noël en décembre et la seconde, selon la tradition catholique, sur les Rois Mages. « Au lieu du Père Noël, cette année, nous serons récompensés par Papa Noël », a-t-il déclaré à propos du Père Noël, originaire de France.

En revanche, les enfants de Catalogne, dans le nord-est du pays, ne sont pas amenés par le Père Noël, mais par le mystérieux Tío de Nadal. Cette figure, souvent faite de bûches, ressemble à un cochon coiffé d’un chapeau rouge. « Parce que je suis un collectionneur de décorations de Noël, un ami m’a acheté il y a quelques années une de ces boîtes. Traditionnellement, ces morceaux de bois sont recouverts de tissu puis les cochons en bois font semblant de gâter les cadeaux pour les enfants », explique-t-il la tradition particulière, ajoutant que le Tío de Nadala peut mesurer plusieurs mètres de long.

Un Noël chaleureux au bord de la mer fait toute la différence. Il n’est pas rare que des palmiers décorés apparaissent autour de la plage au lieu de l’arbre de Noël typique. « Vous ne verrez pas une figure gonflable du Père Noël, ce qui est classique en Amérique ou en République tchèque. Au lieu de cela, les gens ont des figures des Trois Rois exposées devant leurs maisons », a-t-il ajouté. Partout où Radka Zítková passe ses vacances, elle ne manque pas les sucreries tchèques traditionnelles. « Je fais traditionnellement des biscuits au pain d’épice, où l’on écrit chaque année le nom des enfants de la famille. Nous essayons aussi d’avoir du poisson pour le dîner de temps en temps », a-t-il ajouté.

Commercialisme et lutte contre Mariah Carey

Le reporter Daniel Anyž se souvient du Noël américain qu’il a vécu pour la première fois au tournant des années 2001 et 2002 pendant ses études de journalisme. Il a également célébré aux États-Unis entre 2005 et 2010, lorsqu’il a vécu à Washington et a travaillé comme correspondant étranger pour noviny Hospodářské.

« J’ai d’abord été surpris par le mercantilisme qui était inextricablement lié au jour de Noël aux États-Unis il y a 21 ans. Partout où vous entrez, des Jingle Bells sont joués, ce que je n’ai pas pu supporter depuis. Les Américains ont maintenant le même association avec la chanson All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Un certain nombre de magasins ont même protesté contre son lancement dans les centres commerciaux », a-t-il expliqué.

Même en raison de sa touche commerciale, Daniel Anyž a un rapport plus étroit avec la célébration du jour de Thanksgiving qui se célèbre dans un esprit plus familial. « Je l’ai vécu pour la première fois en 2001 chez un professeur qui s’est occupé de moi pendant mon stage étudiant. Beaucoup de ses proches voyagent plusieurs heures juste pour se réunir dans le cercle familial et célébrer ensemble », a-t-il déclaré.

Bien que la famille de Daniel Anýž ait vécu en Amérique pendant plusieurs années, elle a toujours suivi les traditions de Noël tchèques. « Le poisson rouge est un classique pour nous le jour de Noël. Mais pas disponible aux États-Unis. Nous l’avons finalement acheté dans un magasin vietnamien. Mais c’était un peu étrange et ma femme l’a allumé. Cela n’a pas gâché notre Noël, mais le quelque chose d’étrange dans l’assiette nous a convaincus de célébrer Noël prochain à Prague », a-t-il expliqué. Les expériences des journalistes américains pendant les vacances rappellent les ornements d’une collection publiée en 2008 par la White House Historical Association.