Acheter des licences pour des ligues supplémentaires ? Pression élevée, bruits de la direction de Zlín et négociations avec Energia rejetées – ČT sport – Télévision tchèque

Le club a également nié lors de la conférence de presse d’aujourd’hui qu’il négociait actuellement avec Karlovy Vary au sujet de la reprise de la licence extraligue. « C’était le comble de la pression sur le public, je ne crois pas à l’information », a déclaré Tomáš Valášek, président de l’association HC Brave, qui détient 41% du club de Zlín, à propos de l’éventuelle prise de contrôle de la licence la plus compétitive. de Karlovy Vary.

Valášek a également tenté d’expliquer pourquoi Hamrla n’avait pas été choisi comme directeur général du club, même s’il avait promis au club cinq millions par an et que le temps passait, il était également intéressé à rejoindre financièrement le club.

« C’est un poste clé, cela touche tout le club et son élection aura des conséquences. Il a participé au processus de sélection et n’a obtenu aucun vote, pas même des représentants de la ville. Et puis il a été tiré du chapeau à la Nous avons clairement dit que ce poste doit être occupé par des personnes avec lesquelles nous sommes tous d’accord », a déclaré Valášek.

L’implication de la légende de Zlín Petr Čajánek dans la structure du club est également liée à cela. « Si Robert Hamrla est élu directeur général du club, je démissionnerai », a déclaré le triple champion du monde Čajánek, qui pourrait être promu entraîneur-chef des jeunes.

Remplir le poste de directeur général des Rams sera désormais crucial pour les opérations futures du club. Le deuxième manager du club, Jan Štětkář, a déclaré qu’un certain nombre de partenaires avec des contrats signés pour la saison prochaine attendaient qui dirigerait le club. « Ils ont le sentiment que des choses non standard se produisent ici, alors ils doutent qu’ils doivent ou non terminer le contrat », a déclaré Štětkář.

Selon Valášek, les meilleurs candidats au poste de directeur général sont l’ancien défenseur et actuel dirigeant de Marušák. « Il est éduqué, intelligent, sensé et ne crie pas. C’est un candidat parfait pour moi », a déclaré Valášek.