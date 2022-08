Accord. L’UE a aidé à régler un différend qui fait craindre une nouvelle guerre en Europe

Alors qu’ils assistent aux événements des Balkans au tournant des mois de juillet et août, beaucoup de gens y prêtent attention. Les tensions entre la Serbie et le Kosovo semblent s’être considérablement aggravées et certains tirent la sonnette d’alarme en prévision d’un nouveau conflit de guerre en Europe. En Serbie, à l’instar de la rhétorique russe contre l’Ukraine, on parle de « dénazification » des Balkans.

Mais la situation s’est à nouveau calmée. Les autorités du Kosovo ont reporté au 1er septembre la légalité des réglementations sur l’échange des plaques d’immatriculation serbes sur les voitures et des documents spéciaux pour la circulation au Kosovo, et les deux parties se sont assises à la table des négociations.

« Nous avons un accord », a annoncé samedi sur Twitter le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell. Les Serbes du Kosovo et d’autres pourront voyager librement entre le Kosovo et la Serbie en utilisant les documents existants.

La liste des nouvelles sur les tensions entre le Kosovo et la Serbie s’est entretenue avant même l’annonce de l’accord avec l’ambassadeur tchèque à Belgrade, Tomáš Kuchta. Selon lui, la question du Kosovo a refait surface en raison de la situation actuelle en Ukraine.

Il y a moins d’un mois, les tensions persistantes entre la Serbie et le Kosovo ont atteint les médias étrangers. Les relations entre les pays sont-elles plus tendues aujourd’hui qu’il y a six mois, par exemple ? Avez-vous remarqué des changements au cours de vos quatre années de mandat ?

Je dirais que les relations sont plus tendues maintenant. Il y a beaucoup de problèmes non résolus. Pendant mon séjour en Serbie, j’ai rencontré des situations où les deux parties pouvaient s’entendre sur des choses, et à un moment donné, il a même été question d’une éventuelle solution de compromis sous la forme d’un échange territorial. Mais cette période est révolue et nous en avons une autre ici.

Le problème du Kosovo est-il toujours un gros problème en Serbie ? Ou les détails concernant les districts du nord du Kosovo, la mise en œuvre du traité de Bruxelles, etc., sont-ils en train d’être finalisés ?

Je pense que par rapport à la situation, disons, il y a sept ans, et selon la façon dont j’en ai parlé avec mes prédécesseurs, aujourd’hui le Kosovo est un problème plus grave que jamais. Il y a eu une période où les Serbes l’ont placé nettement plus bas sur leur liste de priorités. Mais à l’heure actuelle, il est difficile de juger de l’importance que revêt la question du Kosovo dans le cœur des citoyens.

Splash Kosovo-Serbie Les tensions entre le Kosovo et la Serbie ont attiré l’attention internationale au début des mois de juillet et août. Des vidéos proches des frontières entre pays, accompagnées du son des sirènes, se sont propagées à la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux. Aperçu des choses les plus importantes que vous devez savoir sur la situation :

Cependant, selon les enquêtes à long terme – en fonction des événements et des incidents – ils sautent toujours par ordre de priorité. Il se passe toujours quelque chose, on en parle beaucoup, et si vous demandez aux gens, vous constaterez qu’ils regardent et qu’ils s’en fichent.

Qu’est-ce qui en fait un sujet plus important maintenant ?

Le conflit en Ukraine a de nouveau ouvert certains sentiments. Il y a plus de régions du monde où il y a une tentative d’indépendance, donc on en parle plus et différents parallèles sont souvent recherchés, certaines situations sont rappelées et comparées. En conséquence, ce problème est vraiment venu au premier plan.

Dans ce cas, quelle est la relation entre la Serbie et la République tchèque, qui reconnaît l’indépendance du Kosovo ?

Je pense que les Serbes sont comme nous, ils connaissent l’histoire de nos relations et ils respectent la République tchèque. Ils en savent plus sur nous que nous n’en savons sur eux, et ils viennent souvent ici pour étudier, comme touristes ou pour travailler. Les Tchèques ont laissé une énorme marque sur la Serbie, que ce soit dans l’architecture, la science, l’agriculture ou l’administration de l’État, lorsque nous avons aidé à y construire des institutions.

Je constate très souvent que les Serbes aiment se souvenir de ces éléments tchèques, et la presse serbe a beaucoup d’informations sur ce qui se passe en République tchèque. C’est peut-être aussi dû au fait que nous sommes un pays comparable en termes de taille et d’économie, alors ils aiment nous utiliser comme exemple à certains égards.

Lorsque vous mentionnez la relation avec le Kosovo, je pense bien sûr qu’ils aiment discuter, mais pas de la manière dont ils veulent ouvrir cette question et y revenir.

À votre avis, y a-t-il un conflit possible entre les pays ? Ou les choses resteront-elles davantage sur le plan diplomatique ?

Des choses comme ça sont difficiles à prévoir. La situation est tendue et il y a des armes parmi les habitants. Il peut donc arriver, si un prétexte surgit, qu’un conflit restreint localement se produise. Mais j’espère vraiment que cela n’arrivera pas. La KFOR a également pris certaines mesures pour se préparer à une situation similaire.

KFOR Il s’agit d’une force multinationale de maintien de la paix, la KFOR, sous la direction de l’Alliance de l’Atlantique Nord, opérant dans la région du Kosovo. a débuté le 12 juin 1999. Leur tâche principale est de soutenir la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et de contribuer à la création et au maintien d’un environnement sûr qui permettra la poursuite du processus de paix et l’édification démocratique du pays sans avoir besoin pour une future présence militaire. « Les unités de la KFOR maintiennent la paix ethnique. Ces événements montrent que la présence de la KFOR n’est pas inutile. Nous devons avoir cette mission là-bas pendant longtemps. Pour l’instant, elle est nécessaire », a déclaré le journaliste tchèque Martin Dorazín après l’incident. Août pour le podcast Ptám se já.

Il y a un an, vous disiez lors de l’Événement, le commentaire selon lequel « le désir d’intégration des pays des Balkans occidentaux dans l’Union européenne s’estompe », est-ce toujours vrai ?

Oui, mais il ne s’agit pas de vouloir partir tout seul. L’approche de l’UE concernant l’ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, qui ont été retardées pour résoudre les problèmes bilatéraux, a suscité une certaine déception. Lorsque l’objectif est trop éloigné, cette motivation s’estompe d’une manière ou d’une autre.

Les peuples des Balkans occidentaux ont naturellement le sentiment que leur avenir est dans l’Union européenne, et les hommes politiques sont conscients qu’il n’y a pas d’autre alternative. Mais je vais différencier chaque pays, ce n’est pas tout un paquet.

Aujourd’hui, cependant, l’UE doit trouver un moyen de motiver ces pays à profiter directement des avantages réels des futurs processus d’intégration et d’adhésion. Pour qu’ils puissent progressivement s’impliquer dans certaines réunions, projets et programmes, pour qu’ils puissent retirer de l’argent pour certaines activités conjointes avec les États membres et pour que leurs hommes politiques nous rencontrent plus souvent.

anglais Tomáš Kuchta il a d’abord travaillé au ministère des Affaires étrangères de la République tchèque de 1994 à 2014

de 2014 à 2018, il a travaillé au ministère de la Défense de la République tchèque en tant que sous-ministre de la section Gestion de la coopération industrielle et gestion organisationnelle

depuis 2018, il est ambassadeur de la République tchèque en Serbie Photo : Michal Turek, Seznam Zpravy Tomáš Kuchta au Palais Ernín.

C’est également pour cette raison que je pense que le prochain sommet informel de l’UE à Prague pourrait être le début d’une nouvelle forme de coopération avec des pays européens plus larges. Mais cela dépendra de la manière dont chaque pays gérera les progrès individuellement dans divers domaines et de la manière dont il sera récompensé pour ses progrès afin que chaque pays puisse choisir son propre rythme et peut-être même choisir un meilleur domaine.

La présidence tchèque peut-elle aider le Conseil de l’Union européenne à cet égard? Petr Fiala s’est fait entendre à plusieurs reprises sur l’importance de l’intégration des Balkans occidentaux.

Nous appartenons certainement à un groupe de pays qui soutiennent fermement l’intégration des Balkans occidentaux. Nous reconnaissons l’importance stratégique de cette coopération et nous ne voulons certainement pas nous détourner et laisser ces pays à leur sort. Nous savons que la seule alternative pour leur développement futur est l’Union européenne et il n’y a pas d’autre alternative.

Si je parle au nom de la Serbie, il est difficile d’imaginer l’élargissement de l’UE sans la Serbie. Je pense que la Serbie appartient au groupe de pays qui sera certainement le premier.

La Serbie a le statut de candidat depuis 10 ans, comment le pays considère-t-il les récentes subventions accordées à l’Ukraine ? Du Ballah se font entendre des voix qui ne sont pas toujours tout à fait amicales.

Je pense qu’ils veulent vraiment cela pour l’Ukraine et ils comprennent pourquoi. Ce n’est pas comme si cela les déçoit en aucune façon. Dans le même temps, ils soulignent qu’il y a des pays qui essaient, et il serait bon que l’UE apprécie leurs efforts d’une certaine manière et les soutienne par des mesures concrètes.

Cela nous amène également en Russie, où ce n’est un secret pour personne que la Serbie est proche de lui. Penche-t-il plus vers lui que vers les autres « piliers » (Washington, Bruxelles, Pékin) dont dépend la politique serbe ?

Pas. La façon dont je vois les choses est que les Serbes voient rationnellement où est l’avenir et où est l’avenir pour leurs enfants. Certes, leur tête laissait clairement entendre qu’ils voulaient aller vers l’ouest, mais il était vrai que dans le cas de leur cœur, leurs sympathies étaient dirigées vers la Russie. Cela ne leur a jamais causé de tort significatif dans l’histoire récente, et ils n’en ont pas fait l’expérience tragique comme, par exemple, la Tchécoslovaquie ou la Hongrie.

D’une part, ils se souviennent également que la Russie est à leurs côtés lorsqu’il s’agit de l’indépendance du Kosovo et d’autres questions. S’y ajoutent également l’Église orthodoxe, le slavisme en général ou la coopération dans les domaines énergétique et militaire. Bien sûr, il y a plus de raisons, et quand elles sont toutes additionnées, il n’y a là qu’une sympathie familière.

Ajoutez à cela la propagande russe, omniprésente, professionnelle et bien pensée. La diplomatie russe est aussi systématique et, à mon avis, très agressive. Tout cela ajoutera au résultat que nous avons nommé.

La coopération économique avec la Russie n’est pas si importante en Serbie. La Russie n’y a pas d’investisseurs par rapport à des pays occidentaux comme l’Allemagne ou la France. Il ne s’agit donc pas de chiffres, il s’agit du genre de sentiments et d’impressions que la Russie peut créer.