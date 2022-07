À quoi ressemble KSČM après Filip : plus radical, plus bruyant et plus pauvre

Après 16 ans, les communistes ont changé de chef et la députée européenne Kateřina Konečná est devenue leur chef. Lui et sa direction ont promis des politiques radicales de gauche pour empêcher la véritable disparition du parti. Le Congrès de samedi élit tous les vice-présidents qu’il veut – ses amis et associés personnels qui se sont tenus à ses côtés contre son prédécesseur Vojtěch Filip.

Sauf retournement de situation inattendu – par exemple, si de nouveaux chefs de parti deviennent mécontents et veulent le renverser plus rapidement -, l’homme politique quadragénaire a une législature à changer, puisque les dirigeants communistes sont élus pour quatre ans.

Dans le même temps, la première tentative d’éviction de son équipe pourrait intervenir dès mai prochain, alors que le parti a prévu une convention régulière qui a été reportée à plusieurs reprises. Pour l’instant, c’est considéré comme programmé, ils veulent aussi parler des caisses du parti. Selon la voix enregistrée par Seznam Zprávy sur cette question, les dirigeants actuels du Chemin des prisonniers politiques ne peuvent pas le confirmer.

Le mystère du vote parlementaire

Konečná lui-même a déclaré que les communistes sous sa direction feraient la promotion d’une fiscalité très progressive, d’une interdiction d’exporter des bénéfices à l’étranger, d’une taxation des banques et des sociétés multinationales ou de la création d’entreprises coopératives et d’entreprises appartenant aux employés. Mais ce sont des choses dont le chef de Vojtěch Filip a également parlé avant les élections.

Néanmoins, ce fut sans aucun doute un changement majeur. Par exemple, parce que les communistes en général ne seront plus liés par l’accord de leur ancien président de la RPD dans la RPD, même si cela se produit de la manière la plus radicale.

Ces dernières années, de nombreux membres du parti ont expliqué qu’eux-mêmes ne savaient parfois pas pourquoi leur club avait choisi cette voie. Pour rappel – peut-être les voix de ceux qui ont envoyé l’ultra-catholique Hana Lipovská au Conseil de la télévision tchèque. Et quand le DPR l’a rappelé avant l’élection, ils l’ont détenu pour la première fois. Avec le mouvement Babi ANO, ils ont ensuite bloqué les augmentations de salaire des enseignants.

Ces derniers, du moins depuis les élections locales catastrophiques de 2020 (les communistes n’ont eu que 13 élus régionaux après eux), se sont alors mis à dire que les communistes devraient troubler davantage leurs « milliardaires ». « J’ai clairement souligné que les exigences du KSČM doivent définitivement être plus strictes », déclare-t-il encore aujourd’hui à Seznam Zprávám au sujet d’Andrej Babi et des leçons apprises du gouvernement avec lui.

Dans le même temps, son prédécesseur Filip a déclaré aux journalistes le jour des élections que son parti soutiendrait à nouveau la possibilité d’un gouvernement minoritaire du mouvement ANO après les élections, ce qui, pour le moins, a provoqué la colère des matadors du parti.

Le KSČM étant ancré dans la gauche radicale, on peut également s’attendre à une rhétorique radicale.

Lutte avec Okamura pour un vote de protestation

« Il ne pouvait pas attirer les électeurs comme les staliniens l’ont fait, mais en même temps, il savait qu’il devait être suffisamment radical pour être vu. Ils pourraient essayer de suivre une voie politique plus active », a déclaré le politologue Lukáš Jelínek, qui s’est consacré aux événements de l’aile gauche tchèque.

La fin attend l’appât des voix et des protestations antisystème, qui ont perdu face aux communistes grâce à leur participation au gouvernement et qui s’intéressent désormais davantage à l’extrême droite et au SPD de Tomio Okamura. Après tout, dans son matériel pré-électoral, Okamura a presque transformé les communistes en Eurohujers.

Le célèbre débatteur émotif devra se préparer à un espace médiatique pour la fête, ce qui ne sera pas facile. Lui-même peut parler en tant que membre du Parlement européen, mais il ne lui reste que 13 représentants dans la politique régionale, et au niveau de la ville, les politiciens communistes restent en grande partie dans les petites villes et villages.

Ce qu’il ne faut pas attendre, c’est une convention de fusion avec les sociaux-démocrates. Konečná n’avait pas l’intention d’abandonner la marque KSČM, au contraire, il voulait la faire ressortir dans les nouvelles circonstances et devenir la principale force unifiant la gauche radicale.

« J’ai l’intention de coopérer avec tous ceux qui sont intéressés. Je veux atteindre l’objectif de restaurer l’autorité de la gauche radicale et de ramener le KSČM au parlement par l’entrée principale », a déclaré Konečná. Et la gauche radicale n’est pas aux yeux des communistes du SSD.

En réalité, la coopération est tiède au niveau des élections municipales avec un candidat qui ne s’inscrira pas initialement pour l’un ou l’autre parti, ou au Sénat dans certaines zones, par exemple, avec un seul parti présentant son candidat de gauche, donc qu’ils ne se mangent pas pointilleux, c’est possible. Les candidats au sénat général seront plus rares, car les deux partis veulent construire leurs marques au niveau parlementaire.

Les fonctionnaires font face à des baisses de salaire

Plus probable est le modèle que Konečná a essayé lors de sa dernière candidature au Parlement européen en 2019. A cette époque, les communistes ont présenté un candidat qu’ils ont appelé « Czech Left Together », dans lequel KSČM a collaboré avec diverses branches et ultra-nains de la gauche. . Avec Konečná, la plupart des jeunes se sont présentés, les dignes camarades n’ont obtenu qu’un siège arrière, et contrairement aux sociaux-démocrates, Konečná a réussi.

Je connais Konečná depuis 15 ans. Toute autre déclaration du chef du Parti communiste de la République tchèque contre l’humanité et l’Europe est un peu plus fausse et haineuse, mais aussi plus agile et populiste. Nous avons été plus chanceux qu’intelligents lorsque le comité a quitté la Chambre et que les projecteurs se sont éteints. Je souhaite pour toujours! https://t.co/CONuw92wqC — Dzamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) 23 octobre 2021

Le nouveau président fait également face à des coupes impopulaires au sein du parti, ce qui pourrait le voir perdre sa place avec peu de signes d’échec. « La perte de revenus après cette élection est énorme, donc malheureusement, cela affectera également nos unités organisationnelles inférieures », admet Konečná. Les « unités organisationnelles inférieures » étaient des personnes qui travaillaient au secrétariat de district du parti. L’an dernier, 245 personnes au siège ou en région ont signé des contrats avec le parti.

Il voulait également couper les services commandés par le parti. Il utilisera probablement l’argent de la maison d’édition Futura, qui appartient à KSČM et qu’il subventionne en fait avec des commandes pour sa campagne. Futura publie également le quotidien du parti Halo noviny, mais sa mort totale est très peu probable.

Konečná affirme que le parti ne vendra pas le bien immobilier, mais veut mieux le louer. Les communistes possédaient plusieurs dizaines de bâtiments à travers le pays, dont le plus célèbre était leur siège social, l’ancien siège social de Buštěhradská dráhy sur la rue Politických vězňů.

Gestion de soirée depuis Bruxelles

Ce sera également une nouvelle qu’il a l’intention de diriger le parti depuis le poste de député européen, c’est-à-dire, comme on dit, « depuis Bruxelles ». Il a lui-même déclaré qu’il était par le passé à la fois député européen et vice-président, et qu’il était possible de cumuler les deux fonctions. « J’ai une super équipe autour de moi, avec qui on peut le faire », a-t-il ajouté.

A ce jour, seul Jiří Pospíšil avec un TOP 09 a vécu cette expérience, et il affirme que sa principale et unique faiblesse est qu’en tant que député européen, il ne siège pas au Parlement de Prague, où son parti a un club parlementaire. Mais l’élection n’a fait qu’effacer ce « problème » communiste.

« Le reste est plus cliché. Dans le monde actuel de la communication et de l’interconnexion, quand on peut organiser beaucoup de rendez-vous à Bruxelles en ligne, ce n’est pas un problème », explique-t-il.

Selon lui, un député dispose de plus de temps pour gérer le parti que, par exemple, un ministre. Il avait aussi une telle expérience – il était ministre de la Justice sous l’ODS et en même temps il était censé diriger les citoyens démocrates dans la région de Pilsen. « J’ai moins de temps pour le parti et les affaires politiques », a-t-il déclaré.

Que l’unification de l’eurodéputé et du chef d’un parti politique puisse aussi mener au succès électoral est démontré lors des élections municipales en 2018, lorsqu’il s’est présenté à la mairie, ou lors des élections européennes de 2019, lorsque TOP 09, un soi-disant déclinant parti, a remporté dans une coalition conjointe avec STAN trois mandats.