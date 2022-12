A cette époque à Podoli. Le bivouac mythique servait ici à attraper les sangliers, les carrières et le calcaire ont été remplacés par des maisons célèbres

L’ancien village de Podolí, délimité par la roche d’un côté et la rivière Vltava de l’autre, était autrefois célèbre pour son extraction de calcaire et sa production de chaux. Plus tard, l’eau potable a commencé à être produite ici, qui a été fournie à Prague. Cependant, Podolí est également célèbre pour sa maternité locale et l’emplacement de la télévision tchèque à Kavčí hory. Cette année marque les 100 ans de l’intégration du quartier dans le tout nouveau Grand Prague.

Connaissez-vous la légende tchèque de Bivoj, qui a attrapé l’oreille d’un sanglier sur Kavčí hora, l’a jetée sur son dos et l’a apportée à la forteresse pour gagner la main de Kazi, fille du prince Krok ? Cela aurait donc dû se passer au sud de Vyšehrad d’aujourd’hui, à Podolí.

C’est juste une légende. Un fait vérifiable est un demi-millénaire plus jeune. Si ce quartier de Prague était une municipalité indépendante, cette année, le 16 décembre, la mairie locale aurait certainement célébré 800 ans depuis la première mention écrite conservée – cela apparaît dans les documents du roi Přemysl Otakar I. A cette époque, à savoir dans 1222, il y avait un tribunal à Podolí, des vignobles, la branche Vyšehrad du ferry et à proximité se trouve la colonie de Dvorce. Actuellement, le village est subordonné à la mairie de Prague 4, ayant perdu son indépendance il y a cent ans, lorsqu’il est devenu une partie de la capitale.

Le district se trouve sur la rive droite de la Vltava et sur les collines voisines adjacentes au mur rocheux et solide de Vyšehrad et à l’est sur la vaste plaine de Pankrák. Le paysage dominant de Podolí est constitué par les puissantes montagnes de Kavčí avec une « sensation » incomparable d’anciennes mines.

Après la bataille de Vyšehrad en 1420, lorsque les armées du roi Sigismond de Luxembourg n’ont pas réussi à libérer la garnison de Vyšehrad assiégée par les hussites, les vignobles et les jardins de Podolsk ont ​​été endommagés. La première mention d’extraction de calcaire à Kavčí skále date du milieu du XVe siècle. En 1605, il y avait trente maisons à Podoli et quinze à Dvorce.

L’ancien village, où vivaient la majorité des marchands de légumes, jardiniers, vanniers, tisserands et pêcheurs, ne rappelle que les fragments autour des rues en contrebas de Pod Vyšehradem et Rybářská, où se trouvent des domaines classiques du milieu du XVIIIe siècle et plusieurs pays Maisons. Et aussi l’église romane tardive de St. Michel et le clocher baroque en bois.

Dans la vallée se trouvent des immeubles d’appartements des années 1930, et sur les pentes au-dessus de la Vltava se trouve un quartier de villas tentaculaire qui continue jusqu’à la plaine de Pankrák. Bien qu’il n’y ait que 76 rues à Podolí, Podolí peut se vanter de plusieurs bâtiments publics importants. A savoir, la maternité achevée en 1914 peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le monumental et généreux aqueduc qui a mis trente ans à être construit, le stade de natation de 1965 dans le style bruxellois, le bâtiment de la Télévision tchèque, les cent dix chantiers navals en bois une année unique du Czech Yacht Club ou de l’auberge étudiante CTU sur un terrain construit dans l’esprit du réalisme socialiste.

Même au XIXe siècle, cependant, Podolí ressemblait à une grande entreprise de production de matériaux de construction. À un moment donné, il y avait quatre usines de chaux et une usine de ciment. Cependant, il était vital pour le développement du village lorsqu’un tunnel a été creusé dans la roche de Vyšehrad, qui a coupé assez abruptement dans la face de la Vltava, et qu’un remblai a été construit derrière. Cet incident s’est produit en 1905. Six ans plus tard, il y avait 200 maisons dans le village et plus de quatre mille habitants.

Dans les années 20 du siècle dernier, le caractère de Podolí a commencé à changer avec le développement de zones résidentielles. Et cela a continué dans les années d’après-guerre. Actuellement, environ 14 000 personnes vivent dans ce quartier de Prague.