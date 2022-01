« 5 mille soldats prêts ». Escalade en Europe : les tensions avec Moscou montent

Niveau de tension entre Russie et l’Occident ne semble pas destiné à rétrécir de si tôt. Et la frontière entre l’Europe de l’Est et la Russie risque encore de connaître des moments de troubles et un danger d’escalade militaire.

Cette L’heure de New York, citant des sources au sein de l’administration démocrate, a révélé que le président américain Joe Biden envisageait d’envoyer 5 mille hommes, des navires et des avions dans les pays de l’OTAN en Europe de l’Est. La décision n’a pas encore été prise, mais sur le bureau du président, comme l’expliquent les journaux américains, les dirigeants du Pentagone ont présenté plusieurs options. L’un d’eux a même prédit la possibilité que le nombre de soldats puisse être multiplié par dix, amenant ainsi des dizaines de milliers de soldats américains et de l’Alliance atlantique le long de la frontière séparant le bloc occidental du territoire de la Fédération de Russie.

Selon des informations divulguées lors d’une réunion vidéo qui a eu lieu alors que le président était à la résidence de Camp David, le sommet auquel le ministre de la Défense était également présent, Lloyd Austin, et le chef d’état-major de United, Mark Milley. L’hypothèse est d’envoyer des troupes en partie depuis l’Amérique et en partie depuis des bases américaines en Europe. Les hommes rejoindront les quelque quatre mille soldats américains déjà stationnés en Pologne et des milliers d’autres répartis entre divers pays baltes et les Balkans orientaux. En outre, les conseillers et instructeurs militaires déjà présents en Ukraine se sont engagés à renforcer l’Ukraine. Des avions de reconnaissance survolent déjà la mer Noire, près de la Crimée et le long de la frontière russe. Pendant ce temps, les pays de l’OTAN ils ont renforcé le déploiement d’unités navales en Méditerranée et en mer Noire L’Espagne a envoyé deux navires et envisage d’envoyer des chasseurs en Bulgarie, le Danemark a renforcé sa présence navale dans la Baltique et envisage de déployer des chasseurs en Lituanie, la France envisage d’envoyer des troupes vers l’est des Balkans, tandis que les Pays-Bas ont lancé des opérations pour livrer deux F-35 à la Bulgarie dans les mois à venir. Pendant ce temps, le groupe d’attaque de porte-avions Harry Truman c’était en Méditerranée orientale : pour la première fois depuis la guerre froide, c’était sous le commandement de l’OTAN, a expliqué l’Alliance dans un communiqué.

L’indiscrétion lancée par les états-unis d’Amérique a souligné que les tensions sur le front ukrainien ne se sont pas du tout apaisées. La Maison Blanche et le Kremlin tentent de trouver des canaux de dialogue pour contourner les options militaires russes dans un pays européen. Mais la nouvelle de ce possible déploiement de troupes, combinée à l’évacuation de certains membres du personnel de l’ambassade américaine à Kiev, est un signal qui ouvre un scénario inquiétant. Le risque est que le président russe, Vladimir Poutine, considérez ce possible déploiement de troupes américaines comme une confirmation supplémentaire du siège présumé qui a déclenché l’escalade et les déploiements militaires le long de la frontière. D’autre part, l’arrivée des troupes russes en Biélorussie et le déploiement continu de milliers de soldats le long de la frontière séparant la Russie de l’Ukraine ne donnent pas d’espoir aux bonnes intentions de Moscou. Et le ministère britannique des Affaires étrangères a émis l’hypothèse que la Fédération de Russie pourrait avoir un plan éclair qui se traduirait par l’installation d’un gouvernement allié de Moscou à Kiev. Les allégations ont été immédiatement démenties par les responsables du Kremlin, mais cela nous fait comprendre le niveau de tension qui couve à ces heures.

Pour Biden, cette hypothèse mouvement « musclé » cela signifie aussi une volonté d’envoyer un message aux opposants à la Russie, mais aussi à la politique intérieure et à l’opinion publique. Les détracteurs accusent le chef de la Maison Blanche de ne pas avoir fait preuve de l’autorité nécessaire sur le dirigeant russe et beaucoup pensent que Biden n’est pas confronté à une crise qui a ramené l’histoire à l’époque de la guerre froide. Le tournant dans les négociations entre Tony Blinken et Sergueu Lavrov n’est pas venu. Mais néanmoins, l’impression est que Poutine a le ballon entre les mains, escaladant avec succès sous son contrôle au point de pouvoir décider si et quand intervenir en Europe et de quelle manière. Biden, après une conférence de presse au cours de laquelle il a naïvement « soutenu » l’attaque russe, bien qu’avec un maladresse immédiatement corrigé par son état-major, il lui faut désormais envoyer un signal aussi bien à Moscou qu’à Washington. Aussi pour freiner l’effondrement du consensus au niveau de l’establishment ainsi que la popularité auprès des électeurs démocrates.