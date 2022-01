40 ans de la mort d’Elis marqués par des documentaires et même des BD

Le 19 janvier 1982, l’homme qui, pour beaucoup, reste la plus grande voix féminine de l’histoire de la musique brésilienne, a été réduit au silence à jamais : Elis Regina. L’artiste est décédé à l’âge de 36 ans, d’une overdose accidentelle de whisky, de cocaïne et de tranquillisants.

Pour marquer les quatre décennies depuis la mort de la star, plusieurs produits sont en préparation, dont des documentaires, des compilations et des émissions spéciales télévisées. L’un des spéciaux sera présenté ce mercredi (19), à 23 heures, sur BIS, la chaîne d’abonnement de Grupo Globo.

Dans ce document, Illy, de Bahia, joue des chansons de Pimentinha. Le feuilleton a été créé en 2019 et a inspiré l’album 2020 d’Illy, Te Adorando Pelo Avesso. Le répertoire comprend des réinterprétations de classiques tels que O Bêbado ea Equilibrista, Alô, Alô Marciano, Behind the Door et Fascination. Cet épisode sera également disponible sur la version en ligne de la chaîne BIS.

« Sa voix résonne et le sera toujours », a déclaré Illy à propos d’Elis

Pour Illy, Elis reste dans l’air du temps : « Sa voix continue de résonner et résonnera toujours. La puissance, la façon dont il chante, l’intensité qu’il apporte à la musique brésilienne sont tous historiques et intemporels. » Les références, son travail de mode de vie. Ce répertoire que je chante dans des émissions spéciales en témoigne. à quel point il sait être immortel ».

Le label Warner, qui a sorti deux albums studio de gaúcha – Essa Mulher (1979) et Saudade do Brasil (1980) -, a préparé un nouvel album de compilation, Elis – Essa Saudade, qui est déjà sur la plateforme musicale. La compilation réalisée par les journalistes Danilo Casaletti et Renato Vieira est basée sur les dernières phases de la carrière du chanteur et comprend des versions live de la gouache de Março et de Madalena, enregistrées en 1979 au Montreux Jazz Festival.

Pour les fans, la grande attraction est sans aucun doute la chanson Pequeno Exilado, qu’Elis a enregistrée pour participer à l’album de Raul Ellwanger, également de Rio Grande do Sul. La chanson n’a jamais été réédité et sort pour la première fois au format numérique. Cette sortie comprend également la dernière chanson enregistrée par Elis, le boléro Me Deixas Louca, la version de Paulo Coelho de la chanson originale d’Armando Manzanero. Cette chanson a été enregistrée fin 1981, pour la bande originale du feuilleton Brilhante.

Profitant de la sortie du recueil, le portail Ita Culture a invité Danilo Casaletti et Renato Vieira à commenter, un par un, les 16 chansons qu’il a interprétées à Elis – Essa Saudade. Les documents seront publiés aujourd’hui sur le site Web www.itaucultural.org.br. Vous devriez également consulter l’entrée sur Elis dans l’Encyclopédie culturelle Ita.

Au second semestre, deux documentaires sur le chanteur devraient sortir. Le premier, de HBO, sera divisé en trois épisodes et contiendra des images d’archives de la télévision de pays tels que la Belgique, la France, le Portugal, le Mexique et l’Allemagne. Les scènes sont présentées chronologiquement et, selon le journaliste Júlio Maria, d’Estadão Conteúdo, le programme sera « basé sur le récit souvent émouvant de João Marcello. [Bôscoli, filho de Elis] ».

Le deuxième projet montre la toile de fond de l’album historique Elis & Tom, sorti en 1974. Le producteur Roberto de Oliveira dispose de matière première de 3h30 en vidéo et de 4h en audio. Il en résultera le long métrage Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você, de la chaîne Arte 1.

Parmi les récompenses, la plus surprenante a sans aucun doute été le lancement de la bande dessinée développée par Gustavo Duarte, 44 ans, qui a travaillé pour les studios internationaux Marvel et DC Comics. Selon l’auteur, il ne s’agit pas d’une biographie d’Elis : « C’est fini. Mon rôle ne sera pas celui d’un biographe. Ce que je ferai, ce sont des biographies fantaisistes », a-t-il révélé, dans un entretien avec Júlio Maria.

Le livre, au stade de l’écriture du scénario, comptera environ 80 pages et sera disponible dans des formats européens, tels que les éditions Astérix et Tintin. L’auteur prédit un lancement pour ce second semestre, soit début 2023.

Voir l’interview d’Elis dans l’émission Jogo da Verdade, sur TV Cultura