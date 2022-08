24 concurrents tchèques au Championnat du monde de VTT en France

« La piste des Gets est très exigeante avec de nombreux éléments techniques similaires, par exemple, à la piste olympique de Tokyo. Nous nous dirigeons vers la France avec le plateau le plus solide à notre disposition, dont la star Ondřej Cink, qui, nous l’espérons, reviendra progressivement. Nous verrons comment la Coupe d’Europe actuelle lui convient », a déclaré l’entraîneur de l’équipe nationale Viktor Zapletal dans un communiqué de presse. « Cependant, l’équipe de jeunes est également forte, avec laquelle nous pouvons attaquer les dix premiers, ou nos vingt-trois dans la composition de Zatloukal, Sáska, Konečný. »

En plus du cross-country, certains participants ont également une courte piste ou une course de relais. « Nos chances sont également assez grandes dans d’autres disciplines. La piste courte convient très bien à Jitka ábelická, et notre composition pour le relais est également assez équilibrée, où un concurrent entre dans chaque catégorie, et où des points intéressants peuvent être marqués dans le Olympique classement », a déclaré Zapletal .