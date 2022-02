Zverev rate Titre au tournoi de Montpellier

La mission de faire amende honorable pour Melbourne est Alexander Zverev n’a pas complètement réussi. Environ deux semaines après son huitième de finale décevant à l’Open d’Australie, le champion olympique a raté son premier titre de l’année au tournoi de tennis de Montpellier.

Zverev a perdu en finale contre le Kazakh Alexander Bublik 4: 6, 3: 6, mais a pu gagner un peu de confiance au cours de la semaine en France après la frustration de l’Australie.

Contre Bublik, cependant, le joueur de 24 ans n’a jamais pu s’appuyer sur ses solides performances précédentes lors du tournoi. En route vers sa première finale cette année, Zverev venait de renoncer à 13 matchs et de vaincre ses adversaires coup sur coup. L’idée de revenir rapidement sur le terrain grâce à un joker et d’acquérir une nouvelle sécurité dans vos propres jeux semblait très bien fonctionner.

Zverev avec trop d’erreurs

Mais en finale, Zverev avait l’air fatigué et a commis trop d’erreurs dans l’ensemble. Le soutien de son amie Sophia Thomalla dans la Tribune n’a pas aidé non plus. Le match était terminé après seulement 69 minutes.

Dans le premier set, Zverev a pu rapidement rattraper une perte de service alors que le score était de 2 :3. Cependant, il a de nouveau abandonné son service pour faire 4: 5, de sorte que Bublik a pu obtenir le premier tour après 37 minutes. Dans le deuxième set également, Zverev n’a trouvé aucun moyen face au Kazakh, qui servait constamment bien. Au lieu de cela, le numéro un allemand a concédé un autre break pour en faire 2 : 3 avant même d’abandonner son dernier jeu de service pour en faire 3 : 6 à zéro.

« Vous avez incroyablement bien joué aujourd’hui et toute la semaine et vous êtes le vainqueur mérité », a déclaré Zverev à Bublik après le match. « J’ai quand même passé un bon moment ici », a déclaré le numéro trois mondial, qui a su triompher en 2017 à Montpellier.

On ne sait toujours pas à quoi ressembleront les futurs plans de Zverev. Il ne rejouera probablement pas avant la fin février lors du tournoi d’Acapulco, au Mexique. Zverev y a gagné l’année dernière. En mars, les deux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami sont au programme.

