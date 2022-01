Zemřel jeden z nejbohatších Francouzů. Jeho ivot par vydal na film

Ve věku 78 let v neděli zemřel Bernard Tapie, francouzský podnikatel a bývalý prezident fotbalového club Olympique de Marseille.

Francouzský podnikatel Bernard Tapie již nkolik let trpěl rakovinou aludku, informovala agentura Reuter .

Nos condoléances à sa famille et ses proches pic.twitter.com/1nkrvs9WAs

Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et restera à jamais dans la légende du club.

Po dokončení střední koly Tapie ve dne prodával televizory v dělnické pařížské tvrti Belleville, v noci zkoušel kariéru zpěváka. Take se astnil automobilových závodů. Brzy však těchto activit zanechal. Do svých 30 let však dokázal vybudovat malé impérium.