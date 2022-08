Zeman, Orbán, Kaczyński et les trente ans volés d’Europe centrale — HlídacíPes.org

Au cours des deux dernières années, Miloš Zeman est devenu le chef d’État le plus inutile d’Europe. Et en ce qui concerne le travail au profit de l’État, c’est aussi dans le monde. Il n’y a pas que l’âge et la santé. Il semble qu’au moins les deux cents derniers jours en tant que président peuvent et doivent être consacrés à calmer la scène politique tchèque et à essayer de laisser un héritage de réconciliation et de coopération. Cependant, on peut probablement s’attendre à autre chose pour le reste de son mandat.

La reine d’Angleterre Elizabeth II, âgée de quatre-vingt-seize ans. il pouvait consacrer plus de temps et d’énergie à ses fonctions que le président tchèque qui était de près de vingt ans son cadet. Sans parler de l’exemple du président américain Franklin Delano Roosevelt, confiné dans un fauteuil roulant avec la poliomyélite, qui a pu diriger les États-Unis à travers la transformation économique radicale du New Deal et de la Seconde Guerre mondiale.

Par leur incapacité à subjuguer leurs intérêts privés aux intérêts de l’État, ils ont littéralement volé à leur société trente années où, avec un peu d’effort, l’intérêt de l’ensemble pouvait prévaloir en politique sur le privé.

La priorité des intérêts de l’État sur toutes les affaires personnelles à tout moment, comme le symbolisent les deux personnalités politiques mentionnées, était totalement incompréhensible pour la génération des « petits-fils de Staline », représentants post-communistes des pays d’Europe centrale, tels que Miloš Zeman, Viktor Orbán ou Jaroslaw Kaczyński.

Volé trente ans

Ni l’un ni l’autre ne croyaient à la constitutionnalité, à la loi et aux institutions indépendantes de l’État – mais plus encore à leur « rôle historique » et à leur infaillibilité. Ils considéraient la démocratie de la même manière après les bolcheviks, selon la devise « qui ne va pas avec nous, sera contre nous ». Ce sont des démagogues incontournables qui appellent au populisme. Ils ne pouvaient pas vivre sans un ennemi éternel qui devait se battre sans relâche. Et c’est pourquoi ils n’aideront jamais le fonctionnement indépendant de l’État de droit et porteront toujours atteinte à la véritable démocratie.

Miloš Zeman est le seul président du trio de dirigeants d’Europe centrale, mais reste l’homme politique le plus faible et le moins populaire. Il était le seul à ne bénéficier du soutien d’aucun parti ou mouvement politique, et pendant son mandat, il n’a pas été en mesure de présenter une idée positive cohérente de la politique de l’État.

Il a échoué en tant que président parce qu’il n’a jamais su diriger et n’a jamais appris à travailler ensemble. Son succès en tant que président de la social-démocratie ne s’est fait qu’au prix d’un environnement corrompu, de nombreux scandales et d’un endettement du parti. Il semble qu’au moins les deux cents derniers jours en tant que président peuvent et doivent être consacrés à calmer la scène politique tchèque et à essayer de laisser un héritage de réconciliation et de coopération.

« Sabotage » déraisonnable selon Castle

Cependant, on peut probablement s’attendre à autre chose pour le reste de son mandat. Il l’avait confirmé fin juin, lorsqu’il avait convoqué le ministre de la Justice Pavel Blažek, son allié de longue date et serviable, pour lui soumettre formellement « une initiative visant à examiner les faits qui démontrent la commission du crime de sabotage ».

N’oubliez pas que la loi oblige le parquet et les autorités policières à accepter des initiatives similaires. Ce faisant, il est tenu d’informer le plaignant de la responsabilité pour les informations volontairement fausses et, si le plaignant le demande, de l’informer de toute mesure prise dans un délai d’un mois à compter de la notification.

Le ministre Blažek n’est ni policier ni procureur, et il est certainement intéressant de voir s’il a donné suffisamment d’instructions au président confus. Miloš Zeman, bien sûr, n’est pas intéressé par de telles nuances. De l’ancienne haute représentante de l’État Maria Benešová, il a l’habitude d’exécuter même des ordres verbaux, comme il l’a démontré en 2013 lors de la campagne contre le groupe OKD et la campagne contre l’homme d’affaires Zdenek Bakal.

La « stimulation » insensée du président est extraordinaire tant dans son contenu que dans sa forme. Les sénateurs et les comités sénatoriaux agissent strictement dans le cadre de leurs pouvoirs constitutionnels. En faire un « sabotage » (le porte-parole du président Jiří Ovčáček a mis en majuscule le texte du communiqué de presse) réécrirait le partage constitutionnel du pouvoir.

Trop d’opportunités pour un président arbitraire

Un plus gros problème avec les accusations possibles est le fait que le Sénat a désapprouvé les propositions d’un certain nombre de ses sénateurs et commissions étrangères à l’initiative des sénateurs ODS et STAN. Ainsi, la proposition de suspension de la présidence n’a jamais été soumise.

Que le président a été « contraint de faire face à des tentatives d’usurpation de ses pouvoirs conformément à l’article 66 de la Constitution de la République tchèque », comme l’a écrit Jiří Ovčáček ? Et selon « le représentant le plus important du peuple souverain » (encore la formulation d’Ovčáček) l’acte des législateurs est-il dans le cadre prescrit par la Constitution « Sabotage » ? Ou la clique présidentielle corrompue veut-elle simplement intimider et influencer les élections d’automne pour un tiers du Sénat ?

HlídacíPes.org a écrit à plusieurs reprises sur le fait que la décision de l’ODS de maintenir Miloš Zeman au pouvoir était une négligence stratégique et coûterait à la République tchèque. Élections sénatoriales et municipales d’automne, sommet de l’Union européenne d’octobre à Prague et fête nationale le 28 octobre avec d’autres blagues qui devraient déshonorer l’honneur du pays – et enfin l’élection présidentielle elle-même. Il y a trop d’occasions pour que le comportement et les déclarations arbitraires du président deviennent incontrôlables.

Le monde bouge, les Tchèques restent immobiles

Le gouvernement et le parlement ont déclaré des jours fériés et des jours fériés. Dans la situation économique et internationale actuelle, cela peut être qualifié de pure imprudence.

Viktor Orbán part aux États-Unis pour assister au congrès du mouvement d’extrême droite CPAC (Conservative Political Action). Le Premier ministre polonais Morawiecki a attaqué avec colère l’Allemagne et a déclaré à une foule de partisans enthousiastes qu’avec le taux de chômage le plus bas de l’histoire polonaise, la Pologne n’irait plus en Allemagne pour récolter des asperges, mais inviterait plutôt l’Allemagne à récolter des asperges polonaises.

Le journal indépendant Gazeta Wyborcza a seulement noté que la récolte des asperges s’était terminée en Pologne il y a quelques semaines et que les producteurs polonais ne seraient jamais en mesure de payer aux travailleurs agricoles allemands le salaire minimum garanti de l’UE.

Mais en République tchèque ? Ici, malgré le reste du monde, la politique s’arrête docilement.