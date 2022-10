Zeman est un collaborateur. Je ne choisirai pas entre Neruda et Pavlo, déclare le candidat à la présidentielle Fischer

Pbien qu’il ait longtemps critiqué le président Miloš Zeman, il acceptera son invitation à la remise du prix d’État. Dans le même temps, le sénateur Pavel Fischer a déclaré qu’en tant que chef de l’Etat, il inviterait également ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. « Václav Havel a également invité ses adversaires, dont Miloš Zeman, par exemple », se souvient Fischer, qui a travaillé à Palace pour le premier président tchèque. Et maintenant, après cinq ans, il postulerait à nouveau au Château lui-même. Dans une interview pour HN, il a évalué l’ère d’un chef d’État sortant ou évoqué sa relation avec la communauté LGBT+. Lors de la dernière élection présidentielle, il a déclaré qu’il ne nommera pas un homosexuel, une lesbienne ou un pédophile comme juge constitutionnel. Cette année en Journal de N a déclaré que s’il autorisait le mariage homosexuel, les enfants seraient victimes de la traite.

HN : Après cinq ans, il y a une élection présidentielle et vous devez à nouveau expliquer votre déclaration contre la minorité homosexuelle. Vous n’avez pas l’impression d’avoir du déjà-vu ?

Il n’a pas ressenti. Pour moi, il s’agit plutôt d’un conflit entre mes convictions personnelles – car la question de la foi est pour moi une question très intime – et les lois de la République tchèque. Je vois le mariage comme exclusif aux hommes, aux femmes et aux enfants. Mais en tant que candidat à la présidence, je connais aussi très bien les pouvoirs du président. Il doit obéir à une majorité parlementaire, il ne peut même pas proposer de lois. Les relations avec la communauté LGBT+ doivent être fondées sur le respect de l’État de droit, de la dignité humaine. Et tout le reste en découle. Cela signifie qu’en tant que président, je n’opposerai pas mon veto à la loi sur l’égalité des relations entre partenaires de même sexe et je la signerai.

HN : Cependant, vous ne l’avez pas dit clairement lors de la récente conférence de presse pour annoncer votre candidature. Vous avez utilisé l’expression selon laquelle vous signeriez une loi si elle avait une « forte majorité » au parlement. Qu’est-ce qu’une forte majorité ?

Ne me testez pas sur des mots individuels maintenant. Je sais très bien qu’une loi doit passer par trois lectures à la Chambre des représentants, puis au Sénat et que si elle est approuvée, elle sera soumise au Président. Si je dis une forte majorité dans un communiqué de presse, c’est parce que je réponds à une question précise. Notre constitution reconnaît une majorité parlementaire. Point.

