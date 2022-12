Selon Zelensky, l’Ukraine a besoin d’une aide urgente de 19,5 milliards de couronnes pour faire face au terrorisme énergétique russe et pour que l’Ukraine survive à l’hiver. C’est bien, mais le prix est petit, pas le prix de la panne, a déclaré le président ukrainien.

Là-bas, cinq cent vingt organisations internationales veulent répondre, entre autres, au fait que des millions d’Ukrainiens sont actuellement privés d’électricité et d’autres sources d’énergie. Cette aide peut être utilisée pour fournir de l’énergie, de l’eau, de la nourriture ainsi que pour le transport et la santé. On espère que les participants à la conférence sur la drogue à Pai écriront des centaines de millions de roupies d’aide.

Selon Zelensky, son pays a un besoin aussi urgent de générateurs pour la production électronique que de véhicules blindés ou de gilets pare-balles pour ses soldats. Les entreprises d’imprimerie et de services sociaux fonctionnent toujours grâce à des groupes électrogènes. L’hôpital fonctionne grâce à des groupes électrogènes. Grâce à ces générateurs, des centaines de milliers d’emplois ont été sauvés, a déclaré Zelenskyj dans son discours, sa femme Olena assistant à la conférence en privé.

Il a prêté assistance lorsque l’Allemagne et la France l’ont annoncé. Macron a déclaré que son pays, l’Ukraine, fournirait 63 autres générateurs diesel pour les centaines livrés en novembre. Cette année, l’aide française s’élèvera à 200 millions d’euros (soit 4,9 milliards de couronnes), a indiqué Macron, qui a annoncé 48,5 millions d’euros supplémentaires.

Ainsi, l’Allemagne a annoncé une aide hivernale supplémentaire à l’Ukraine de 50 millions d’euros pour deux promesses de 160 millions d’euros. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyenov, a annoncé que l’UE fournirait à l’Ukraine 30 millions de lampes LED. L’UE fournira 30 millions d’euros pour leur achat. Lorsque nous et nos partenaires atteindrons ces 50 millions de choses, nous compterons un gigawatt, qui est la production d’une centrale nucléaire, a-t-il déclaré.

Macron : Nous ne laisserons pas tomber l’Ukraine

Dans son discours, Macron a assuré que la communauté internationale ne laisserait pas tomber l’Ukraine et l’aiderait à traverser l’hiver. Lors d’une conférence intitulée Solidarité avec le peuple ukrainien dans la capitale française, les présidents et premiers ministres de 47 pays, non seulement de l’UE, mais aussi 22 représentants d’organisations internationales, telles que les Nations unies, le Fonds monétaire international et des représentants de les pays du G7, prendront la parole . Le Premier ministre Petr Fiala est sorti pour soutenir le pays attaqué par la Russie pour la République tchèque.

Selon lui, la Russie essaie de semer la terreur parmi le peuple ukrainien par le biais d’infrastructures civiles. Selon Macron, c’est un crime. Le Kremlin accuse les infrastructures civiles des pertes subies par ses soldats, a déclaré Macron.

Approvisionnement en eau rapide et lk

Les gens ont mentionné cinq segments principaux à propos de cette aide. Pat parmi n énergie, transport, alimentation, santé et eau. Une aide rapide doit être envoyée aux cinq civils dans la guerre contre les agresseurs et pour qu’ils survivent aux cinq gelées.

Si l’Ukraine affronte l’hiver et si nous voulons éviter une nouvelle vague de migrants, nous devons nous concentrer sur l’aide humanitaire. À l’heure actuelle, la Russie met tout en œuvre pour plonger l’Ukraine dans une obscurité glacée sans fin, mais nous ne pouvons pas le permettre. C’est pourquoi il est si important de fournir à l’Ukraine suffisamment d’équipements énergétiques, a-t-il déclaré à 46 personnes lors de la réunion annuelle de la Fiala.

Avant la conférence, chaque pays devait choisir sa personne de contact, qui coordonnerait l’assistance immédiate et accélérée à l’Ukraine au nom de son pays. Le gouvernement tchèque a choisi Petr Gandalov, haut diplomate et ancien ministre du gouvernement de Topolnkov.

Soulagement aigu tout l’hiver

Les coordinateurs doivent se réunir une fois par semaine et convenir d’une assistance rapide et, surtout, efficace. C’est-à-dire pour éviter la surpopulation dans certaines zones, ou vice versa, pour ne pas atteindre les villes qui en ont besoin.

D’après nos informations sur le terrain, la coordination de l’aide à l’Ukraine se fait à plusieurs niveaux distincts. Les organisations ukrainiennes et internationales ne travaillent pas ensemble aussi bien qu’elles le pourraient, a averti Fiala à Pai. C’est pourquoi les coordinateurs mettront à jour la liste des besoins de l’Ukraine, qu’ils partageront entre eux.

Avec ce soulagement aigu, vous transpirerez au moins pendant la période hivernale, par ex. jusqu’au printemps. S’il doit être prolongé, selon les diplomates, ce n’est pas un problème.

Au cours de la conférence, Fiala a souligné l’aide financière approuvée par l’Union européenne lundi soir sous la direction de la présidence tchèque. Il s’agit d’un prêt conjoint de 18 milliards d’euros (environ 440 milliards de couronnes), que l’UE prendra et utilisera pour soutenir l’Ukraine.

Selon Fiala, l’ajout d’équipements militaires doit également être poursuivi. L’Ukraine a besoin que nous continuions à ajouter du matériel militaire, avec son aide, jusqu’à ce que nous chassions les agresseurs de notre pays, a insisté le Premier ministre.