Zelensky: Le siège russe de Marioupol était un crime à commémorer pendant des siècles

Kiev – Le siège russe de la ville portuaire ukrainienne de Marioupol est un crime de guerre qui sera commémoré pendant des siècles. Selon l’agence AP, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’a dit dans son message vidéo du soir. Pendant ce temps, selon les rapports du site, les troupes russes avancent plus profondément dans Marioupol après des semaines de bombardements. La partie ukrainienne a signalé la destruction d’une importante aciérie et les habitants ont mis en garde contre la destruction complète de la ville. Selon Kiev, la liaison ferroviaire entre la Biélorussie et l’Ukraine a été coupée.

Selon Zelenský, le siège de Marioupol restera dans l’histoire comme un crime de guerre russe. « Ce que les occupants ont fait à cette ville paisible est une terreur dont on se souviendra pendant des siècles », a-t-il déclaré.

Selon les autorités locales, environ 400 000 personnes sont emprisonnées dans la ville au bord de la mer d’Azov depuis plus de deux semaines, se cachant des bombardements intensifs. Les responsables locaux ont fait état d’environ 2 500 morts, mais le nombre réel pourrait être plus élevé, car le décompte des victimes, dont les corps gisaient souvent sur la route, rendait impossible la poursuite des tirs.

Les équipes de secours recherchent toujours d’éventuels survivants au théâtre de Marioupol, qui a été presque rasé par les frappes aériennes russes mercredi. Moscou nie qu’il touchera le théâtre ou ciblera des civils, bien qu’il soit documenté attaques multiples contre des objets non militaires, Plus précisément contre Marioupolo.

Selon le conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, Vadym Denysenko, la grande aciérie locale Azovstal s’est également battue. La députée européenne Lesja Vasylenková a partagé sur Twitter vidéos, ce qui semble indiquer une explosion dans une aciérie. « L’une des plus grandes usines métallurgiques d’Europe a été détruite », a-t-il écrit à propos du clip, qui montre trois explosions et un nuage de fumée au-dessus du complexe industriel.

Selon le maire de Marioupol, des combats de rue ont eu lieu dans la ville, ce qui, entre autres, a rendu difficile la recherche de survivants dans le théâtre bombardé. Un officier de police local a déclaré dans une vidéo vérifiée par des agents de l’AP que la ville serait « rayée de la surface de la terre » et a appelé les présidents des États-Unis et de la France à envoyer des systèmes anti-aériens en Ukraine. Des propos similaires sur la destruction de la ville ont été entendus ces derniers jours par ceux qui ont réussi à s’en échapper.

La médiatrice ukrainienne a déclaré qu’environ 70 % des maisons de Marioupol avaient été endommagées. Ces derniers jours, les troupes russes ont pénétré plus profondément dans le centre-ville assiégé, d’où, selon Kiev, des milliers d’Ukrainiens ont été emmenés de force en Russie. Selon les agences de presse russes, ce sont des réfugiés et les principaux médias du monde n’ont pas été en mesure de clarifier la situation.

Dans son dernier discours, Zelensky n’a pas seulement parlé de Marioupol et a déclaré que la longue file de troupes russes qui avait roulé dans la capitale Kiev ces derniers jours avait été arrêtée à la périphérie de la ville. Selon lui, la ligne de front était littéralement « maculée de cadavres de soldats russes », que personne n’a pris. « Je veux demander au peuple russe : qu’est-ce qu’il vous a fait au fil des ans pour que vous ne réalisiez plus votre perte ? » cite le quotidien président de la Vérité ukrainienne.

Kiev affirme que 14 400 soldats russes sont morts depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Les chiffres peuvent être exagérés et, comme l’a noté CNN, ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Selon la station, les États-Unis ont calculé le bilan actuel des pertes de la Russie entre 3 000 et 10 000 militaires.

L’Ukraine a interdit les activités des partis ayant des liens avec la Russie

Le Conseil national de sécurité et de défense d’Ukraine (RNBO) a interdit les activités des partis ayant des liens avec la Russie, a déclaré aujourd’hui le président Volodymyr Zelensky. La mesure sera valable pendant toute la durée de la guerre. Selon Kiev, la liaison ferroviaire entre la Biélorussie et l’Ukraine a été coupée.

« Les tentatives des politiciens de se séparer ou de collaborer ne réussiront pas et il y aura des réponses difficiles », indique le rapport ukrainien. message vidéo Président de Zelensk. Il a ordonné au ministère de la Justice d’exécuter sans délai la décision du Conseil de sécurité.

L’interdiction s’applique à la Plate-forme d’opposition et au Bloc d’opposition des partis parlementaires, ainsi qu’à neuf autres groupes extraparlementaires. Le DPA décrit ces partis comme eurosceptiques, antilibéraux ou pro-russes.

L’Ukraine a déclaré l’état de guerre le jour où l’invasion russe a commencé le 24 février – initialement pour 30 jours, c’est-à-dire jusqu’au 26 mars. Plus tôt cette semaine, le Parlement a voté la prolongation de l’état de guerre de 30 jours supplémentaires jusqu’au 25 avril.

Selon Kiev, la liaison ferroviaire entre la Biélorussie et l’Ukraine a été coupée

Les chemins de fer biélorusses ont coupé les liaisons ferroviaires entre la Biélorussie et l’Ukraine de manière non précisée. C’est ce qu’a déclaré samedi le chef des chemins de fer ukrainiens Oleksandr Kamyshin, selon lequel l’armée russe ne pourra plus importer des renforts et du matériel en Ukraine de cette manière. Rapports syndicaux.

Kamyshyn a déclaré qu’il avait précédemment appelé les cheminots biélorusses à ne pas « exécuter les ordres criminels » et à maintenir les trains militaires russes en route vers l’Ukraine. « Aujourd’hui (samedi), je peux dire qu’il n’y a pas de liaison ferroviaire entre la Biélorussie et l’Ukraine », a-t-il ajouté, ajoutant qu’il remerciait les cheminots biélorusses. Il n’a pas voulu donner de détails.

Franak Viačorka, conseiller de la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Cichanous, a également informé de la rupture des liens entre la Biélorussie et l’Ukraine. « Héros ! Les cheminots biélorusses ont perturbé les relations ferroviaires avec l’Ukraine, de sorte que les trains équipés d’équipements russes ne peuvent pas se rendre en Ukraine. » écrivez sur twitter.

Les informations ne peuvent pas être vérifiées à partir d’autres sources.

Bien que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko ait donné le territoire biélorusse à l’armée russe pour envahir l’Ukraine, il refuse toujours d’impliquer directement les troupes biélorusses dans les combats dans le pays voisin.

