Zaz a une fois de plus réconforté sa Tchéquie préférée. Seulement cette fois c’est l’inverse

C’est très amusant d’aller à un concert et cela se transforme progressivement en une fin célèbre. Cela facilite la description de ces expériences et facilite également leur lecture. Mais que faire quand les meilleures choses arrivent dès le début ? Vous pouvez personnaliser le texte en conséquence. Ou vous écrivez simplement autrement.

En direct : Zazo place: Université O2, Prague

Date: 25 octobre 2022



set-list : Les jours heureux, Imagine, Si jamais j’oublie, Qué vendrá, De couleurs vives, Et le reste, Les passants, Comme ci, comme a, Paris sera toujours Paris (couverture Maurice Chevalier), Laissez-moi, On s’en remet jamais, La fée, perte de rue, Tout là-haut, Serendipia, Si je perds, blouie par la nuit, On ira, Je veux, Le chant des grives, La vie en rose (reprise avec Piaf)



© Filip Kustka

Alors maintenant peut-être que l’arène O2 bien méritée arrive vraiment, n’est-ce pas ? Malheureusement, le duo avec Till Lindemann de Rammstein ne s’est pas déroulé comme prévu, mais c’est tout ce qu’il y avait à se plaindre de cette soirée sous trois lustres en argent. Les fans de Zaz peuvent rentrer chez eux satisfaits.



© Filip Kustka

La fin est enrichie d’un solo espagnol dans le rappel, mais la fin de la partie principale ne domine pas la partie principale, où le chanteur utilise les tubes « On ira » et « Je veux » pour revenir, dans le bon sens de le mot, à son travail fou du passé. Bien sûr, cela fonctionne toujours. Bien sûr, il faut mentionner une autre partie forte – l’émotionnel « Éblouie par la nuit » avec des voix presque larmoyantes est l’une des chansons les plus fortes de son répertoire. Mais le « À perte de rue », qu’il chante depuis l’échelle qui s’est ajoutée au ciel, est également lâché devant lui. Derrière lui, les points sur l’écran s’allumaient comme des étoiles imaginaires.

Il est important de mentionner que pour tout cela, il avait un excellent groupe qui pouvait très bien vendre les notes bouillantes du piano et d’autres instruments. Et il s’est amusé à le faire. Cela se voit le plus clairement dans la chanson soft-rock « On s’en remet jamais », où la guitare basse et le batteur se font bien entendre. De plus, comme il était dans un état d’euphorie, il avait envie de se montrer. Alors il fit tourner le marteau entre ses doigts et en l’air. Son collègue armé d’une natte avec une guitare basse autour du cou et, pourtant, tout le public attentif dans la salle à guichets fermés s’amusait malicieusement à ses dépens dès que l’un d’eux tombait.



© Filip Kustka

Le natif de France de 42 ans a changé de positions vocales et de genres musicaux. Le communiqué de presse parle de « un mélange de jazz manouche, chanson française, pop mélodique, swing, street banger aux saveurs latines et flamenco ». Peut-être pourrait-on ajouter cela à l’ivresse jouée dans « Laissez-moi », cours de danse comprenant, entre autres, des torsions de fond, une tentative de discours en tchèque, à partir duquel elle allume des bougies sur scène, dont le décor principal est un arbre. Comme à son habitude, la chanteuse déborde d’énergie. Le plaisir funky, attachant et enfantin qu’il partage avec, par exemple, la moitié féminine du duo Oh Wonder est quelque chose que ses fans ont toujours aimé chez lui. C’est pourquoi il est si populaire non seulement ici, mais aussi en Autriche, en Allemagne, en Suisse ou en Belgique. Vous ne pouvez pas jouer à quelque chose comme ça. Cela doit être dans votre nature.



© Filip Kustka

Le nouveau disque « Isa », dont le titre rappelle le vrai nom de la chanteuse Isabelle Geffroy, est, en un mot, magnifique. Il n’essaie pas de sauter d’un genre à l’autre, mais comme l’écrit à juste titre son collègue Martínek dans la critique, il le rapproche du chanteur de chanson original que ses fans ont vu en premier. De cette façon, il peut atteindre un tout nouveau groupe de fans qui pourraient perdre son emploi à cause de son plus gros succès. Et c’est bien. Le point culminant absolu de la nuit est venu dès le début. Lorsque le groupe a commencé à jouer les notes d’ouverture de la ballade « Les jours heureux » depuis la scène, Zaz a commencé à la chanter dans une position inconnue de beaucoup, mais il n’était pas debout sur scène. Au bout d’un moment, il est apparu de l’autre côté de la foule et, comme c’est le cas récemment, il est passé devant lui, a salué son troupeau et est arrivé sur les lieux avec une rose à la main. Et même si elle avait l’air heureuse d’être réunie et voulait sauter, elle a réussi à garder son visage et à porter la chanson touchante jusqu’au bout. C’est beau. Et puis ça a commencé.