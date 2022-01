Yuri a révélé qu’elle savait que Vicente Fernández mourrait bientôt

Yuri a assuré qu’il avait ressenti la mort de Vicente (Photo : Instagram/@yurioficial/@_vicentefdez)

Le monde du divertissement pleure après mort de personnages célèbres Vicente Fernández, surprenant ainsi diverses personnes, y compris différents artistes, ainsi que Youri qui a récemment exprimé son opinion.

Il a également déclaré que il sentait que le chanteur allait mourir et il attendait juste la nouvelleEh bien, c’était quelque chose que la femme de Veracruz avait déjà vu, parce que quand elle découvrait qu’ils l’avaient droguée, tout pouvait arriver. « Tellement triste quand ils ont dit qu’ils l’avaient drogué oh c’est ce que j’ai dit ‘il part’ parce que c’est généralement ce qu’ils font quand la personne est sur ses dernières jambes. Mais j’attendais les nouvelles là-bas », a révélé la célèbre femme lors de sa dernière rencontre avec la presse.

Lorsqu’on lui a demandé de participer à son nouvel album avec « Charro de Huentitán », Yuri a répondu: « Bien sûr, j’y réfléchis pour mon nouvel album mais je suis déjà malade. Il était impossible de lui dire d’arrêter. J’ai déjà le privilège de le chanter, faire un duo et être chez lui, partager des moments avec Vicente. Ce n’est pas un de ces artistes avec qui il a toujours été, mais quand on se rencontre, on le fait avec beaucoup d’amour.

« La vérité est que tout le Mexique est très triste, un artiste emblématique s’en va et nous demandons beaucoup un miracle qu’il récupérera »Youri a avoué.

Le chanteur a avoué avoir eu l’occasion de chanter avec Vicente Fernández (Photo : Instagram/@oficialyuri)

Rappelons que la famille du célèbre chanteur mexicain a annoncé via les réseaux sociaux que Vicente Fernández décédé le 12 décembre dernier à 06:15. Cette Charro de Huentitan cette Il avait 81 ans et est décédé après avoir passé quatre mois à l’hôpital des complications d’une chute qu’il a subie en août.

Santé des artistes de classe mondiale diminué depuis le 9 décembre dernier, la date à laquelle de multiples complications ont été signalées en raison d’une réadmission aux soins intensifs Le premier décembre dernier. Il convient de noter que Vicente Fernández est hospitalisé depuis le 9 août de cette année.

Dans ce contexte, différentes célébrités se souviennent de Fernández avec de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Yuri a mis en ligne une vidéo d’il y a quelques années dans laquelle elle chante avec des Mexicains dans un programme dirigé par un natif de Veracruz. « C’est avec une âme attristée que nous regrettons le départ de la plus grande institution musicale mexicaine au monde.. Dieu m’a donné le privilège de partager la scène avec cette grande légende », a-t-il écrit dans le clip Instagram.

Le poste a été immédiatement pourvu 37 000 « j’aime » et les fans du chanteur et Yuri ont écrit différents commentaires. « Qu’il repose en paix », « Au Chili, nous pleurons aussi Vicente Fernández, il sera toujours dans nos cœurs », « Quelle belle chanson », « Nous, les Colombiens, sommes aussi très attristés par sa disparition », « Vive Charro de Huentitan», « Il manque la plus grande musique régionale du Mexique », entre autres.

L’artiste est décédé le 12 décembre (AP Photo/Claudio Cruz, dossier)

« Je me souviens que j’allais m’entraîner et je lui ai demandé : ‘Don Chente, pourquoi si tôt ?’ et il m’a dit qu’il était un professionnel, qu’il aimait que tout se passe parfaitement et en plus que l’émission soit en direct. Nous avons pratiqué 4 jours pour enregistrer la mélodie Quatre vies et même si c’est un peu difficile mais ça vaut le coup, C’est si beau, dit l’artiste.

De plus, traducteur Putain de printemps il s’est souvenu quand il a rendu visite à Vicente et à sa femme María del Refugio Abarca. « Je peux décrire Don Chente en deux mots, talent et humilité, c’est une personne qui dirige n’importe qui. Il m’a toujours soutenu et nous ne l’oublierons jamais », a conclu Veracruz.

